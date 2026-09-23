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Siyaset CHP’den istifa eden 2 belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı
Siyaset

CHP’den istifa eden 2 belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı

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CHP’den istifa eden 2 belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı

CHP’den istifa eden Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Şambayat Belde Belediye Başkanı Necdet Arıcı, Yeni Parti'ye katılma kararı aldı.

Yeni Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı’nın açılışı sırasında CHP’den istifa eden iki belediye başkanı, rozetlerini takarak Yeni Parti’ye katıldı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Adıyaman İl Başkanı Ali Murat Bilgiç’in de katıldığı  törende CHP’den istifa eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın rozetini Ağbaba, Şambayat Belde Belediye Başkanı Necdet Arıcı’nın rozetini ise Bilgiç taktı.

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