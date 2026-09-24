Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!
Fenerbahçe süper yıldız için harekete geçme kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe süper yıldız için harekete geçme kararı aldı.
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, Tottenham'dan Richarlison'u gündeminde aldığı ve 29 yaşındaki Brezilyalı yıldıza teklif yapılması planlandığı öğrenildi.
Sarı-lacivertliler ocak ayı transfer dönemi öncesinde planlarını hazırlıyor.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Tottenham'ın 29 yaşındaki yıldızı Richarlison ön plana çıkıyor.
İngiltere'de Team Talk'ta yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
1997 doğumlu yıldız ismin adı yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.
Bu sezon Tottenham'da sadece bir maça çıkan Richarlison 68 dakika süre aldı.
2022'den beri Tottenham forması giyen Richarlison'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
4 yıl boyunca Premier Lig ekibinin formasıyla 134 resmi maça çıkan Brezilyalı hücum oyuncusu 32 gol kaydederken, 15 asist yaptı.
2017'den bu yana Watford, Everton ve Tottenham formalarıyla İngiltere'de kariyerini sürdüren Sambacı, gelecek yeni teklifleri bekliyor.
Fotomaç'ın derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin Richarlison'a ara transfer döneminde resmi teklif yapması beklendiği kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan Richarlison hücum hattında her yerde oynayabiliyor.
Brezilyalı yıldız, forvetin yanı sıra sol kanat ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcu her iki ayağını da kullanabiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23