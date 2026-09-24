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Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Fenerbahçe süper yıldız için harekete geçme kararı aldı.

#1
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, Tottenham'dan Richarlison'u gündeminde aldığı ve 29 yaşındaki Brezilyalı yıldıza teklif yapılması planlandığı öğrenildi.

#2
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Sarı-lacivertliler ocak ayı transfer dönemi öncesinde planlarını hazırlıyor.

#3
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Tottenham'ın 29 yaşındaki yıldızı Richarlison ön plana çıkıyor.

#4
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

İngiltere'de Team Talk'ta yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

#5
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

1997 doğumlu yıldız ismin adı yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.

#6
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Bu sezon Tottenham'da sadece bir maça çıkan Richarlison 68 dakika süre aldı.

#7
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

2022'den beri Tottenham forması giyen Richarlison'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

#8
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

4 yıl boyunca Premier Lig ekibinin formasıyla 134 resmi maça çıkan Brezilyalı hücum oyuncusu 32 gol kaydederken, 15 asist yaptı.

#9
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

2017'den bu yana Watford, Everton ve Tottenham formalarıyla İngiltere'de kariyerini sürdüren Sambacı, gelecek yeni teklifleri bekliyor.

#10
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Fotomaç'ın derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin Richarlison'a ara transfer döneminde resmi teklif yapması beklendiği kaydedildi.

#11
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Sarı-lacivertlilerin gündeminde bulunan Richarlison hücum hattında her yerde oynayabiliyor.

#12
Foto - Tottenham'dan Kadıköy'e gelir mi? Fenerbahçe'den Richarlison sürprizi!

Brezilyalı yıldız, forvetin yanı sıra sol kanat ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcu her iki ayağını da kullanabiliyor.

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