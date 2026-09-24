13’üncü Yargı Paketi geliyor! Boşanmada yeni dönem, süresiz nafakaya yeni formül

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına 1 Ekim 2026’da başlayacak. TBMM’nin kendi tanımına göre yasama yılı 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eriyor. 28’inci Dönem’in geçen yıl başlayan 4’üncü Yasama Yılı’nın ardından Meclis bu kez 5’inci Yasama Yılı’na girecek.

Yeni dönemin en dikkat çekici başlıklarından birinin 13’üncü Yargı Paketi olması bekleniyor. Paket üzerindeki çalışmalar devam ediyor ve henüz TBMM’ye sunulmuş kesinleşmiş bir kanun teklifi bulunmuyor.

Süresiz nafakada yeni dönem

Paketin en çok konuşulacak başlıklarından biri nafaka olacak.

Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran 2026’da Türk Medeni Kanunu’nun 175’inci maddesinde yer alan ve boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın “süresiz olarak nafaka isteyebilmesine” imkân veren hükmü oy çokluğuyla iptal etti. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de kararın “nafakanın tamamen kaldırılması” anlamına gelmediğini özellikle vurgulamıştı.

Yeni düzenlemeyle, süresiz nafakanın yerine evlilik süresi ve tarafların ekonomik koşullarını dikkate alan yeni bir model üzerinde çalışıldığı aktarılıyor. Modelin ayrıntıları ise teklif Meclis’e sunulduğunda kesinleşecek.

Yıllarca süren boşanma davalarına yeni formül

13’üncü Yargı Paketi’nde boşanma davalarının uzun sürmesine yönelik de önemli bir değişiklik hazırlanıyor.

Üzerinde çalışılan modele göre, evlilik birliğinin sona erdiği kanaatine varılması halinde mahkemenin nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi uyuşmazlıkların tamamlanmasını beklemeden önce boşanmaya karar verebilmesi amaçlanıyor.

Mali uyuşmazlıkların yargılaması ise daha sonra ayrı biçimde sürdürülebilecek. Böylece özellikle çekişmeli davalarda boşanmanın yıllarca sürmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sosyal medyada kimlik doğrulama geliyor

Paketin dikkat çeken bir diğer başlığı ise milyonlarca sosyal medya kullanıcısını ilgilendiriyor.

Hazırlık çalışmalarında sosyal medya hesaplarının arkasındaki gerçek kişinin gerektiğinde belirlenebilmesini sağlayacak kimlik doğrulama mekanizması üzerinde duruluyor.

Çalışmanın gerekçeleri arasında sahte ve bot hesapların yasa dışı bahis, uyuşturucuya özendirme ve çeşitli suçlarda kullanılmasının önlenmesi gösteriliyor. Kamuoyuna yansıyan çalışmalarda iki adımlı doğrulama modeli de seçenekler arasında bulunuyor.

Son sözü Meclis söyleyecek

Nafaka, boşanma davaları ve sosyal medya hesaplarına ilişkin düzenlemeler henüz hazırlık aşamasında. 13’üncü Yargı Paketi TBMM’ye sunulmuş değil. Bu nedenle “nafakaya şu kadar yıl sınır geldi” veya “e-Devlet doğrulaması kesinleşti” şeklindeki ifadeler için henüz erken.

Teklif Meclis’e sunulduğunda düzenlemelerin kapsamı ve hangi maddelerin nihai metinde yer aldığı kesinleşecek.