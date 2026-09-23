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Gündem Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı
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Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

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Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığına operasyon düzenledi. Operasyonda Liman Başkanı Tuncay rüşvet alırken suçüstü yakaladığı iddia edildi.

Ekipler, Liman Başkanlığı içinde ve önündeki park halindeki araçlarda detaylı inceleme yaptı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Tuncay Aydın, emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda bazı materyallere de el konuldu.

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Yorumlar

Yiğit

Rüşvet alan da veren de melundur

Cengiz

Tüm kamu kurum ve kuruluşlar belediyeler dahil iyi denetlenmeli,ipin ucu kaçtı,kamu çalışanları pervesizca rüşvet alıyor,menfaat temin ediyor, bu çürümüş Luk mutlaka önlenmeli,yoksa ülke karaya oturacak
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