Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu
İstanbul'da etkili olan yağışlı ve fırtınalı havanın ardından deniz suyunun soğuması Karaburun'daki balık tezgahlarına da yansıdı. Arnavutköy Karaburun Balık Hali'nde balıkçılar özellikle palamutta bolluk yaşandığını belirtirken, havaların daha da soğumasıyla mezgit, tekir, istavrit ve çinakop miktarının artmasını bekliyor. Balıkçı Muhammed Can Çoban, "Şu anda en güzel ve en çok balığımız palamut. Palamut çok çıkıyor. Denizlerimizde balıklarımız bol" ifadesini kullandı.