Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu

Hava şartlarının uygun olduğu günlerde teknelerle denize açıldıklarını ifade eden Çoban, "Burada tutulan balıkları vatandaş ilk elden görüyor. Biz teknedeyken gelip alanlar da oluyor, tezgahımızdan alanlar da. Limanımıza ilk defa gelen insanlar çok şaşırıyor ve balığın gerçekten çok lezzetli olduğunu söylüyorlar" şeklinde konuştu. Balıkçılar havaların daha da soğumasını bekliyor Sonbaharla birlikte deniz suyunun daha da soğumasını beklediklerini söyleyen Çoban, önümüzdeki dönemde balık miktarının ve çeşitliliğinin artacağını belirterek, "Bu dönem sayılı fırtınaların olduğu dönem. Fırtınaların ardından balık daha da bollaşacak" ifadelerini kullandı. Karaburunlu balıkçılar, hava şartlarının elverişli olduğu günlerde denize açılmaya devam ederken, tezgahlardaki palamut bolluğunun önümüzdeki günlerde diğer balık türlerine de yansımasını bekliyor.