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Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu

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IHA Giriş Tarihi:

Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu

İstanbul'da etkili olan yağışlı ve fırtınalı havanın ardından deniz suyunun soğuması Karaburun'daki balık tezgahlarına da yansıdı. Arnavutköy Karaburun Balık Hali'nde balıkçılar özellikle palamutta bolluk yaşandığını belirtirken, havaların daha da soğumasıyla mezgit, tekir, istavrit ve çinakop miktarının artmasını bekliyor. Balıkçı Muhammed Can Çoban, "Şu anda en güzel ve en çok balığımız palamut. Palamut çok çıkıyor. Denizlerimizde balıklarımız bol" ifadesini kullandı.

#1
Foto - Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar, denizde de etkisini gösterdi. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve deniz suyunun soğumasıyla birlikte Karadeniz'den çıkan balıkların irileşmeye başladığını belirten Karaburunlu balıkçılar, önümüzdeki günlerde tezgahlardaki çeşitliliğin daha da artmasını bekliyor. Karaburun Balık Hali'nde ise sezonun öne çıkan balığı palamut oldu. Balıkçılar tarafından denizden tutularak doğrudan tezgahlara getirilen palamutlar vatandaşlara tane hesabıyla satılıyor. "Palamut şu anda 600 gram geliyor, daha da irileşecek" Hava şartlarının balığın gelişiminde etkili olduğunu söyleyen balıkçı Muhammed Can Çoban, "Palamut balığı şu anda 600 gram geliyor. Muhtemelen bu havaların ardından 800 gram ve 1 kiloları bulacak. Deniz suyu balığa çok etkili oluyor. Balığın bollaşmasına da sebebiyet veriyor. Yağışların etkisiyle balık daha da irileşiyor" dedi.

#2
Foto - Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu

"Şu anda en çok palamut çıkıyor" Karadeniz'de balık çeşitliliğinin de artmaya başladığını ifade eden Çoban, "Şimdi palamut zamanı. Yavaş yavaş mezgit, tekir, istavrit ve çinakop da başladı. Ama şu anda en güzel balığımız, en çok balığımız palamut. Palamut çok çıkıyor. Havaların soğumasıyla birlikte mezgit, tekir, istavrit ve çinakop da artış gösterecektir" ifadelerini kullandı. "Palamut 100, hamsi 150 lira" Karaburun Balık Hali'ndeki fiyatlara ilişkin bilgi veren Çoban, "Palamudu tane 100 liradan satışa sunuyoruz. Mezgitin kilosu 200 liradan başlıyor, irisi 400 liraya çıkıyor. İri tekir 500, diğerleri 300 lira civarında. Hamsi biraz daha bol olduğu için hamsiye 150 lira diyoruz" diye konuştu.

#3
Foto - Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu

Balık fiyatlarında Karaburun Balık Hali ile İstanbul piyasasında yaklaşık 50 liralık fark yaşandığını belirten Çoban, Karaburun'da balığın doğrudan denizden tezgaha ulaşmasının fiyatlara avantaj sağladığını söyledi. "Kendimiz tutuyoruz, ilk elden tezgahımıza geliyor" Karaburun'daki balığın tazeliğine dikkat çeken Çoban, "Vatandaşımız en tazesinden direkt alsın diye elimizden geleni yapıyoruz. Denizlerimizde balıklarımız bol. Hem kendimiz tutuyoruz hem satıyoruz. İlk elden, en tazesinden balıklarımız tezgahımıza geliyor. Burası Karaburun Balık Hali olduğu ve kendimiz tuttuğumuz için fiyatlarımız İstanbul'a göre biraz daha uygun" dedi.

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Foto - Balıkçıların yüzü güldü! Fırtına sonrası Karaburun'da palamut bolluğu

Hava şartlarının uygun olduğu günlerde teknelerle denize açıldıklarını ifade eden Çoban, "Burada tutulan balıkları vatandaş ilk elden görüyor. Biz teknedeyken gelip alanlar da oluyor, tezgahımızdan alanlar da. Limanımıza ilk defa gelen insanlar çok şaşırıyor ve balığın gerçekten çok lezzetli olduğunu söylüyorlar" şeklinde konuştu. Balıkçılar havaların daha da soğumasını bekliyor Sonbaharla birlikte deniz suyunun daha da soğumasını beklediklerini söyleyen Çoban, önümüzdeki dönemde balık miktarının ve çeşitliliğinin artacağını belirterek, "Bu dönem sayılı fırtınaların olduğu dönem. Fırtınaların ardından balık daha da bollaşacak" ifadelerini kullandı. Karaburunlu balıkçılar, hava şartlarının elverişli olduğu günlerde denize açılmaya devam ederken, tezgahlardaki palamut bolluğunun önümüzdeki günlerde diğer balık türlerine de yansımasını bekliyor.

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Yorumlar

Ali Baba

Balığı Denize Dökerler , Yinede Vatandaşa Ucuz Yedirmezler !!!
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