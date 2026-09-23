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Gündem Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı! Fikret Albayrak tahliye edildi
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Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı! Fikret Albayrak tahliye edildi

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Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı! Fikret Albayrak tahliye edildi

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak tahliye edildi.

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Albayrak ile avukatı Emre Güleç katıldı.

Söz alan Albayrak ve avukatı, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

 

Albayrak'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Sulh Ceza Hakimliğince yapılan tutukluluk gözden geçirme işlemi gereği "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar verilen Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi sonucu, 17 Temmuz'da nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.

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