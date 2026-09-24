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Ekonomi Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreci masada
Ekonomi

Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreci masada

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Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı: 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreci masada

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına yönelik atılacak adımların değerlendirileceği bir toplantı yapılacak. Toplantıda, SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 131 fonun geleceği ve ödeme takvimi masaya yatırılıyor. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının birincil öncelik olarak belirlendiği zirvede, sürecin borsaya ve piyasa dengelerine zarar vermeden yürütülmesi hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, sermaye piyasalarında gündem olan fon sorununa ilişkin yol haritasının ele alınacağı basına kapalı bir toplantı gerçekleştirilecek.

Bakanlık binasında gerçekleştirilecek toplantıda, sermaye piyasalarını sarsan fon gündemine ilişkin gelişmeler ve izlenecek yol haritası ele alınacak.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.

SERMAYE PİYASASINDA NELER OLMUŞTU?

SPK, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla yeni tedbirler aldı.

Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 PYŞ'nin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.

Söz konusu şirketlerin tayin edilecek yöntem ile tasfiye edilecek yatırım fonları arasında serbest fonlar ve para piyasası fonları yer alıyor.

Bu doğrultuda Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin 5, Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin 12, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin 31, Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin 16, A1 Portföy Yönetimi AŞ'nin 9, Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin 15 ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin 42 yatırım fonu olmak üzere, toplamda 130 yatırım fonunun kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıntılar geliyor. 

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