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Türkiye’nin sağlık turizmi hedefi 20 milyar dolar

Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Dr.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:53
Türkiye’nin sağlık turizmi hedefi 20 milyar dolar

Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Dr. Fulya Sağlık, dünyanın en eski turizm türlerinden biri olan, sağlık turizminin son yıllarda hızla yükselen bir sektör ve çok önemli bir alternatif turizm çeşidi olduğunu söyledi. Sağlık, Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda sağlık turizminden 20-25 milyar dolar civarında gelir hedeflediğini kaydetti.


Sağlık turizminin tarifini yapan Dr. Sağlık, ’’Sağlıgına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi amaçla gidilmesidir. Tedavi amaçlı gidene de sağlık turisti denir’’ dedi.


Saglık turizminin üç unsurdan oluştuğunu ifade eden Dr. Fulya Sağlık, " Sağlık turizminde en önemli üç ana konudan birincisi Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler), ikincisi Termal Turizm (Termal tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme vb. hizmetler) ve üçüncüsü de Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalarda sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar). Türkiye’de sağlık sektöründe, son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Sağlık sisteminin kalitesi ve verimliliği yükseltilmiştir’’ diye konuştu.



Türkiye sağlık turizminde dünya ikincisi


Türkiye’nin son yıllarda modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, alanında uzman doktorları, teknolojik alt yapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet verdiğine dikkat çeken Sağlık, ’’Türkiye’deki bir çok özel hastanenin hizmet kalitesi dünyaca ünlü akreditasyon kuruluşlarınca onaylanmıştır. JCI (Joint ComissionsInternational - Uluslararası Birleşik Komisyonu) ile akredite edilmiş 37 hastane, 3 laboratuvar, 1 nakil aracı ve 1 ayakta tedavi merkezi olmak üzere toplam 42 sağlık kuruluşuyla Türkiye, dünyada ikinci sıradadır’’ dedi.



Türkiye çekim merkezi


Gerek coğrafi konumu, gerekse sahip olduğu sağlık kuruluşları açısından, sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücüyle, kaplıcalarıyla, doğal güzellikleri ile Türkiye’nin, sağlık turizmi açısından bir çekim merkezi olduğunu vurgulayan Sağlık, şöyle devam etti.


’’Tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra, sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ile Türkiye, dünyanın on gözde ülkesinin içinde yer almaktadır. Türkiye coğrafi konumuyla Avrupa ve Asya arasında kavşak noktasıdır. Birçok ülkeden uçakla ve kısa sürede ulaşım sağlanmaktadır. Yabancı dil bilen doktor ve sağlık çalışanlarıyla, geçmişimizden gelen misafirperverlik geleneği medikal turizm anlayışıyla başarıyla birleştirmiştir.’’


Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde iklim şartlarından dolayı özellikle romatizmal hastalıklarda yoğunluk görüldüğü için termal turizme olan talebin daha fazla olduğuna dikkat çeken Fulya Sağlık, sözlerini şöyle sürdürdü,


’’İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya ve Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşılama kararı almaları, ülkemizde termal turizm açısından önemli bir pazar payı oluşturmaktadır. Orta Doğu ülkeleri ile sağlanan vize muafiyetleri, sınırlarda sağlanan kolaylıklar, siyasi ve kültürel ilişkiler ile bu bölgelerden yapılan seyahatlerde önemli artışlar kaydedilmiştir. Gelişmiş ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması, hastaların tedavi hizmetlerini azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin daha düşük maliyetli ülkelerden temin edilmesi eğilimi artmaktadır.’’



Hedef 20 milyar dolar


Türkiye’de tedavi olmanın birçok Avrupa ülkesine kıyasla, tıbbi operasyon maliyetlerinde yüzde 60’a yakın tasarruf sağladığını belirten Dr. Fulya Sağlık, ’’2013’te sağlık turizmi için gelenlerin sayısı resmi kayıtlara göre 300 bin.Aynı dönemde elde edilen gelir 2,5 milyar dolar düzeyinde. 2017 - 2018 yıllarında 9-10 milyar dolar. Önümüzdeki yıllarda 20-25 milyar dolar sağlık turizmi geliri ve 2 milyon uluslararası hasta hedefimizdir’’ diye konuştu.



Antalya ilk sırada


Türkiye’ye medikal amaçlarla gelen kişilerden elde edilen kişi başı gelirde kamuda ortalama hasta başı 9 bin dolar, özel sektörde bu rakamın 12 bin dolara çıktığını dile getiren Uluslararası Sağlık Derneği Başkanı Dr. Fulya Sağlık, şöyle devam etti: ’’Buna ek olarak Türkiye’ye gelen turistlerin sağlık amaçlı harcamaları kamuda 2 bin dolar, özel hastanelerde de 4 bin dolar kişi başı gelir hesaplanıyor. Yurt dışından Türkiye’ye tedavi amaçlı gelenlerin illere göre dağılımına baktığımızda ilk sırada Antalya, ikinci sırada İstanbul yer alırken, İzmir, Muğla, Aydın’da ilk on şehir arasındadır. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları en çok hizmet alınan aylardır.’’



En fazla Almanlar geliyor


Türkiye’ye medikal turistler arasında ilk sırada Almanya, Libya ve Irak vatandaşlarının aldığını ifade eden Sağlık, Medikal turizm kapsamında gelen hastaların kliniklere göre dağılımında göz hastalıklarının ilk sırada yer aldığını ifade etti.


Hastaların yaklaşık 7’de birinin göz hastalıkları için Türkiye’ye geldiğini, İstanbul, Antalya ve Ankara illerini tercih ettiklerine dikkat çeken Sağlık " Sağlık harcamalarında Türkiye yüzde 50-60 tasarruf sağlıyor. Gerek kalp ameliyatları, gerekse estetik amaçlı müdahaleler de oldukça avantajlı maliyetiyle Türkiye tercih ediliyor. Dünyada en çok plastik cerrah bulunan 9.’uncu ülkeyiz. İmplant ve estetik diş hekimliği uygulamaları için Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda İngiltere ve bazı Arap ülkelerinden gelen hastalar ülkemizden başarılı uygulamalar sonrasında memnun ayrılmaktadır. Yurt dışında yüksek diş protez ve implant ücretleri, sigorta kapsamının dışında tutulduğundan, bu tedavi masrafları hasta tarafından ödenmektedir. Diş tedavi maliyetlerinin yüksekliği, Avrupa ülke vatandaşlarının diş tedavilerinde Türkiye ’yi seçmelerini sağlamaktadır.’’diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:53
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