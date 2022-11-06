  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu? TikTokçu anneye büyük şok

CHP'li Mersin Büyükşehir’de HDP'den eş başkan! PKK’lı kaynayan belediyede şok iddialar…

“Temiz para”, “Katar Katar satıldık” ve İngiliz muhibliği!

ABD'deki Türk silah fabrikası için geri sayım!

Katil Esed bu kez mülteci kampını vurdu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

TCG Anadolu'da görev yapacak! Bayraktar TB3 İHA'yı yakın takibe aldılar

MİT'ten, vatan haini olmayanlara düğün bayram ettirecek operasyon! O alçak, cehennemi boyladı

AK Partili vekilden "Hadi oradan" dedirten çıkış! O kadar da uzun boylu değil beyefendi

Katar talep etti! Türkiye, TCG Burgazada'yı gönderdi: Mehmetçik hazır, aktif görev alacak

Türkiye'nin tarihi başarısı dünyayı salladı: Başkan Erdoğan'ın çok kartı var
Ekonomi Türkiye’nin rüzgarına 2023’te 1 milyar dolar yatırım...
Ekonomi

Türkiye’nin rüzgarına 2023’te 1 milyar dolar yatırım...

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 2023'te 1000 megavatlık rüzgar kurulumunun gerçekleşebileceğini, bu kapasite için rüzgar enerjisi sektörüne 1 milyar dolar yatırım yapılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:23:00 - 2022-11-06 16:32:36
Türkiye’nin rüzgarına 2023’te 1 milyar dolar yatırım...

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, TÜREB tarafından organize edilen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 2022 (TÜREK 2022) kapsamında yaptığı değerlendirmede, yıl sonunda 12 bin megavata yaklaşan rüzgar enerjisi kurulu gücünün, yeni yılın ilk çeyreğinde 12 bin megavatı aşacağını söyledi.

Türkiye'deki rüzgar enerjisi kurulu gücüne önceki yıllarda 1860 megavatlık rekor kurulum ilave edildiğini anımsatan Erden, finansman, insan kaynağı, mühendislik gücü, ekipman üretimi ve tüm bunların efektif kullanımı ile yıllık 3 bin megavat kurulumun sağlanabileceğini aktardı.

Erden, enerji krizinin yaşandığı bu dönemde elektrik fiyatlarının yükseldiğini ve elektriğe ihtiyacın arttığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Türkiye'de önümüzdeki yıl sonunda benim tahminim bin megavata yakın ilave edecek. Bunun yatırım karşılığı yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde. Bizim hesaplarımız onu gösteriyor. Lisanssızda geçmişten alınmış 40-50 megavat var, yetişirse onun da desteği olur. Şu anda elimizde olmayan finans koşulları sebebiyle rekor kurulumlar gerçekleştiremiyoruz. Dünya genelinde elektriğe ihtiyaç var. Ancak yeterli yatırım için finansal şartların da uygun olması gerekiyor. Türkiye'de yatırımcı şartlarını zorluyor. 3 bin megavatı zorlayacak kadar çok finansal gücü karşılayacak yatırımcı yok. Ancak yine de projeler için ihracat kredileriyle yatırımcılar kısmen rahatlayabilir, Almanya, Danimarka, İspanya ve Çin gibi ülkelerin kredileri var. Oradan ekipman getirdiğinizde finansmana ulaşabiliyorsunuz. Bunların faiz azaltmaya desteği olabilir. Yatırımı kolaylaştırabilir."

"YIL SONU İHRACAT HEDEFİ 1,5 MİLYAR AVRODAN FAZLA"

Erden, geçmişe göre teknolojinin gelişmesiyle ekipmanların boyutlarının büyüdüğünü, buna paralel alt yapı olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin ilk ürettiği rüzgar enerjisi kanatlarının 50-60 metre, şimdi ise 80 metreden fazla olduğuna işaret eden Erden, şunları kaydetti:

"Sadece kanat değil, yenilenebilir enerji sektöründe böyle büyük ölçekli yapıların üretilmesi yanında taşınması da önem kazandı. Yapıldığı yerin koşulları, ana yola bağlanması zaman geçtikçe değişiyor ve geliştirilmeye ihtiyaç duyuyor. Lojistiğin geliştirilmesi bu açıdan önemli. Dünyanın her tarafına istediğiniz kalem ürünü gönderebilirsiniz, lojistik sıkıntınız olmazsa. Gelişmiş lojistik alt yapı önemli ihracat kayıplarının azaltmasında kritik rol oynuyor. 2022 sonu için rüzgar enerjisi ekipman ihracatının 1,5 milyar avroyu aşacağını tahmin ediyoruz. 2023'te ihracat miktarı yüzde 10 artabilir."

Bakan Mehmet Muş'tan yatırımcılara çağrı: 1 trilyon dolara yaklaştı, devam edin
Bakan Mehmet Muş'tan yatırımcılara çağrı: 1 trilyon dolara yaklaştı, devam edin

Ekonomi

Bakan Mehmet Muş'tan yatırımcılara çağrı: 1 trilyon dolara yaklaştı, devam edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz! Rekor sürede tamamlandı! Sadece 1 dakikaya inecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz! Rekor sürede tamamlandı! Sadece 1 dakikaya inecek!

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz! Rekor sürede tamamlandı! Sadece 1 dakikaya inecek!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin kafası bel altı çalışıyor! Dün prezervatif, bugün kadın pedi! Togg'u eleştirenler İmamoğlu'na övgü düzdü
Gündem

CHP'nin kafası bel altı çalışıyor! Dün prezervatif, bugün kadın pedi! Togg'u eleştirenler İmamoğlu'na övgü düzdü

Daha önce lise ve üniversiteli öğrencilere prezervatif dağıtarak kafalarının bel altı çalıştığını gözler önüne seren CHP, bu kez kadın pedi ..
Ülkemizi bakın nasıl terörize ediyorlar! Kendi sokaklarında başıboşluğu yasaklayan Avrupa, Türkiye'de fonluyor!
Gündem

Ülkemizi bakın nasıl terörize ediyorlar! Kendi sokaklarında başıboşluğu yasaklayan Avrupa, Türkiye'de fonluyor!

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in kuduz olmasıyla vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Büyük y..
Zelenskiy'den açıklama: En yoğun çatışmalar...
Dünya

Zelenskiy'den açıklama: En yoğun çatışmalar...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta, çatışmaların en az 1000 kilometrelik cephe hattında sürdüğünü belirterek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23