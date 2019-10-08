Türkiye'nin operasyonuna Avrupa ülkesinden flaş destek!

Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyonuna hazırlanırken, İspanya'nın NATO Delegasyonu'ndan Ankara'ya destek mesajı geldi.

spanya NATO Delagasyonu'nun "Espana en la Otan" adlı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, NATO’nun resmi Twitter adresi de mesaja eklenerek, "Türkiye'ye destek, İttifak'ın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor" ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Türkiye ve İspanya bayrakları kullanılarak "We Are NATO", yani "Biz NATO'yuz" yazıldı.

İspanya'nın NATO Delegasyonu, Türkiye ile yapılan bir tatbikatın görüntülerine de mesajında yer verdi. Fransa, Almanya ve İngiltere, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyona karşı olduklarını açıklamıştı.