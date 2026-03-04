Türkiye’nin mega projesi Jeju Adası’nda parladı! Kentsel dönüşümün yıldızı!

Yaklaşık 300 yatırımcının katıldığı etkinlikte, Piyalepaşa İstanbul Premium’un vizyonu, mimari yaklaşımı, merkezi konum avantajı ve yüksek değer artışı potansiyeli detaylı şekilde paylaşıldı. Etkinlik boyunca Polat Gayrimenkul’e gösterilen ilgi, markanın uluslararası yatırım dünyasında ulaştığı güçlü konumu bir kez daha ortaya koydu.

Yoğun ilginin olduğu etkinlikte, sadece Piyalepaşa İstanbul Premium projesi değil Türkiye’nin gayrimenkul sektörü ve yatırım potansiyeli de aktarıldı. Polat Gayrimenkul’ün uluslararası pazardaki güçlü marka algısı, yatırımcıların sorularındaki detay seviyesi ve birebir görüşmelerdeki yoğunlukla somut biçimde hissedildi. Yurt dışında güvenilir, sürdürülebilir ve kurumsal yapısıyla tanınan Polat markası, etkinliğin en dikkat çeken oyuncularından biri oldu.

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Polat Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu Yatırım Komitesi Başkanı ve Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel etkinlikte “Polat Gayrimenkul’ün uluslararası büyüme stratejisini, yeni dönem projelerini ve küresel yatırım vizyonunu paylaştı. Yücel konuşmasında, Polat Gayrimenkul’ün yalnızca konut geliştiren bir şirket olmadığını; şehir ölçeğinde değer üreten, yatırımcısına sürdürülebilir kazanç sağlayan ve uzun vadeli stratejik ortaklıklar kuran bir marka olduğunu vurguladı. Türkiye’nin özel sektör eliyle yapılmış en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini hayata geçiren Polat Gayrimenkul’ün, uluslararası yatırımcılar nezdinde güven ve kalite ile özdeşleştiğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında, Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Polat Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (PGYF) Yatırım Komitesi Başkanı Kaan YÜCEL, proje hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Kurumsal ve regülasyonlara tam uyumlu bir yatırım enstrümanı olarak konumlandırılan fon, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Organizasyonda, fon yapısına ilişkin detaylar, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygunluğu, şeffaf yönetim modeli ve güvenli yatırım altyapısı aktarıldı. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık sürecine uygun yatırım modeli sunması, uluslararası yatırımcılar açısından da önemli bir avantaj olarak değerlendirildi.