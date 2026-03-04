  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Amerikan medyası: 'İsrail ve ABD, İranlı Kürt muhalifleri kullanmak istiyor' İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlamalar oldu İsrail ordusu: "İran’ın gizli nükleer silah geliştirme tesisine saldırı düzenlendi" 4 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 4 Mart 2020: İsmail Coşar'ın vefatı (Kocatepe Camii’nin ilk Müezzini) İran, ABD destroyerini füzeyle vurdu Almanya Başbakanı Merz: "Trump'ın İran stratejisi yok!" Katar ve BAE'den BM'ye İran mektubu İran Hürmüz Boğazı'nda göz açtırmıyor! Petrol tankerlerini hedef aldı ABD ordusu açıkladı: İran’da bin 700’den fazla hedef vuruldu!
Ekonomi Türkiye’nin mega projesi Jeju Adası’nda parladı! Kentsel dönüşümün yıldızı!
Ekonomi

Türkiye’nin mega projesi Jeju Adası’nda parladı! Kentsel dönüşümün yıldızı!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’nin mega projesi Jeju Adası’nda parladı! Kentsel dönüşümün yıldızı!

Türkiye’nin özel sektör eliyle gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul’un yeni etabı ‘Piyalepaşa İstanbul Premium’, Güney Kore’nin Jeju Adası’nda Çinli ve Asyalı yatırımcılarla buluştu.

Yaklaşık 300 yatırımcının katıldığı etkinlikte, Piyalepaşa İstanbul Premium’un vizyonu, mimari yaklaşımı, merkezi konum avantajı ve yüksek değer artışı potansiyeli detaylı şekilde paylaşıldı. Etkinlik boyunca Polat Gayrimenkul’e gösterilen ilgi, markanın uluslararası yatırım dünyasında ulaştığı güçlü konumu bir kez daha ortaya koydu.

Yoğun ilginin olduğu etkinlikte, sadece Piyalepaşa İstanbul Premium projesi değil Türkiye’nin gayrimenkul sektörü ve yatırım potansiyeli de aktarıldı. Polat Gayrimenkul’ün uluslararası pazardaki güçlü marka algısı, yatırımcıların sorularındaki detay seviyesi ve birebir görüşmelerdeki yoğunlukla somut biçimde hissedildi. Yurt dışında güvenilir, sürdürülebilir ve kurumsal yapısıyla tanınan Polat markası, etkinliğin en dikkat çeken oyuncularından biri oldu.

 

 

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Polat Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu Yatırım Komitesi Başkanı ve Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel etkinlikte “Polat Gayrimenkul’ün uluslararası büyüme stratejisini, yeni dönem projelerini ve küresel yatırım vizyonunu paylaştı. Yücel konuşmasında, Polat Gayrimenkul’ün yalnızca konut geliştiren bir şirket olmadığını; şehir ölçeğinde değer üreten, yatırımcısına sürdürülebilir kazanç sağlayan ve uzun vadeli stratejik ortaklıklar kuran bir marka olduğunu vurguladı. Türkiye’nin özel sektör eliyle yapılmış en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini hayata geçiren Polat Gayrimenkul’ün, uluslararası yatırımcılar nezdinde güven ve kalite ile özdeşleştiğini ifade etti.

 

 

 

Etkinlik kapsamında, Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Polat Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (PGYF) Yatırım Komitesi Başkanı Kaan YÜCEL, proje hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Kurumsal ve regülasyonlara tam uyumlu bir yatırım enstrümanı olarak konumlandırılan fon, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Organizasyonda, fon yapısına ilişkin detaylar, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygunluğu, şeffaf yönetim modeli ve güvenli yatırım altyapısı aktarıldı. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık sürecine uygun yatırım modeli sunması, uluslararası yatırımcılar açısından da önemli bir avantaj olarak değerlendirildi.

Dünyayı değiştirecek fikirler aranıyor! 600 bin TL destek masada
Dünyayı değiştirecek fikirler aranıyor! 600 bin TL destek masada

Ekonomi

Dünyayı değiştirecek fikirler aranıyor! 600 bin TL destek masada

Teknoloji devinden halka arz rekoru! Talep planlananın 9 katı
Teknoloji devinden halka arz rekoru! Talep planlananın 9 katı

Ekonomi

Teknoloji devinden halka arz rekoru! Talep planlananın 9 katı

Araç sahiplerine global standartta bakım! Shell ve Euromaster iş birliği duyuruldu
Araç sahiplerine global standartta bakım! Shell ve Euromaster iş birliği duyuruldu

Ekonomi

Araç sahiplerine global standartta bakım! Shell ve Euromaster iş birliği duyuruldu

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23