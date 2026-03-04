Gözümüzün içine baka baka yapıyorlar üstelik: Dijital ekran bağımlılığı çocuklarda kabızlığın...

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Vefik Arıca, "Türkiye'de özellikle dijital bağımlılık nedeniyle her çocuk ve ergen ortalama günde 6 ile 8 saat arasında telefonda ve dijital ekrana bağımlı olarak kalabiliyor. Dijital ekran bağımlılığı, çocuk ve ergenlerde kabızlığın en önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir." dedi.