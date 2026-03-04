Gözümüzün içine baka baka yapıyorlar üstelik: Dijital ekran bağımlılığı çocuklarda kabızlığın...

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Vefik Arıca kötü gelişmeyi duyurdu.

#1
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Vefik Arıca, "Türkiye'de özellikle dijital bağımlılık nedeniyle her çocuk ve ergen ortalama günde 6 ile 8 saat arasında telefonda ve dijital ekrana bağımlı olarak kalabiliyor. Dijital ekran bağımlılığı, çocuk ve ergenlerde kabızlığın en önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir." dedi.

#2
Prof. Dr. Arıca, AA muhabirine, çocuklarda ve ergenlerde her 4 kişiden birinin kabızlıkla mücadele ettiğini söyledi.

#3
Türkiye'de çocuklarda kabızlık oranının yüzde 3 ila yüzde 5 arasında değiştiğini aktaran Arıca, özellikle son yıllarda kabızlığın en önemli nedenlerinden birinin çocuk ve ergenlerin tuvalette çok daha fazla zaman harcaması olduğunu ifade etti.

#4
Arıca, Türkiye'de çocuklarda ve ergenlerde dijital bağımlılığın artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Türkiye'de özellikle dijital bağımlılık nedeniyle her çocuk ve ergen günde ortalama 6 ila 8 saat arasında telefonda ve dijital ekrana bağımlı olarak kalabiliyor.

#5
Dijital ekran bağımlılığı, çocuk ve ergenlerde kabızlığın en önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir." diye konuştu.

#6
Özellikle bir çocuğun tuvalete geldiğinde buna odaklanması yerine ekrana odaklandığını kaydeden Arıca, "Tuvalette telefon bağımlılığı, kabızlık dışında makatta çatlama, hemoroid ve en önemlisi de ilerleyen dönemlerde de bakterilerin telefondan ellere, ellerden de değişik enfeksiyonlara, çocuklarda özellikle parazit, bağırsakta kurt oluşumu, virüs ve bakterilere bulaşına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Prof. Dr. Arıca, günümüz şartlarında 3 dakika sürecek olan fizyolojik bir sürecin 30 dakikaya uzayabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

#8
"Normal çocukların tuvalet alışkanlığı 3 ila 5 dakika arasında değişmekle beraber Türkiye'de bu oran 30 dakikaların üzerinde görülmektedir.

#9
Bu da özellikle fonksiyonel kabızlığın çocuklarda ve ergenlerde en önemli nedeni olarak bilinmektedir.

#10
Ailelere "tuvalette telefon kullanımını yasaklama" önerisi

#11
Ailelere bu konudaki en büyük önerim dijital ekran bağımlılığını azaltmak, tuvalete telefonla girmemek.

#12
5 dakikadan fazla sürüyorsa 'Başka bir neden var mı?' diye aranmalı."

#13
Kabızlık yaşayan çocuklarda karın ağrısı, okulda odaklanamama, derslerde başarısızlık, yeterli beslenememe gibi farklı belirtilerin görülebileceğini aktaran Arıca, kabızlıkla ilgili ailelere, "Çocuklar bol sıvı içmeli, bol lifli gıdalar yemeli ve günde en az 60 dakika hareket edilmeli." önerisinde bulundu.

