Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için gönderdiği yardımlar Paraguay'a ulaştı

BUENOS AIRES (AA) - Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılması için gönderdiği tıbbi malzemeler Paraguay'a ulaştı.

Paraguay Devlet Başkanının eşi Silvana Abdo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 281 binden fazla tıbbi malzemenin ülkesine ulaştığını duyurdu.

Abdo, Türkiye'ye teşekkür ederek, "Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ülkemize gösterdiği cömert desteği ve sevgisi için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Paraguay Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen teslim etkinliğine, Silvana Abdo'nun yanı sıra, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni katıldı.

Türkiye'nin Paraguay'a gönderdiği tıbbi malzeme yardımı, Silvana Abdo'nun, Emine Erdoğan'dan Paraguay'ın salgınla mücadelesine destek olmasını istemesinin ardından gönderilmişti.

Ekipmanlar arasında 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoş bulunuyor.

