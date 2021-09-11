Türkiye'nin koronavirüsle etkin mücadelesi! Dün korku pompalayanlar bugün 'müjde' veriyor

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Koronavirüsle mücadele sürecine korku pompamaktan başka katkısı olmayan "bilim adamları" da, Türkiye'nin pandemi ile etkin mücadelesi karşısında söylem değiştirmeye başladı. Mart ayında, "Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız." diyen Koronavirüs Bilim Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "müjde" verdi. Geçtiğimiz Şubat ayında, "İnsanlığı bekleyen en büyük tehdit aslında bu varyant virüsler. Varyant yani değişmiş virüs, bizim şu an için korkulu rüyamız. Bizim şimdi geliştirdiğimiz aşılar buna etki etmez olacak." ifadeleri ile kamuoyuna korku pompalayan Alpay Azap, şöyle konuştu:

'Tünelin ucunda ışık göründü'

"Gerçekten tünelin ucunda ışık görüldü. Eğer aşıdan kaçan bir varyant ortaya çıkmazsa beklentiler iyimser tahmin olsa da gerçekçi olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki 6-9 ay içerisinde pandemik dönemin sona erip, artık hastalığın bir endemik hastalık olarak, grip gibi tıpkı, insanlar arasında dolaşmaya devam edeceğini ve bizim bir miktar daha sosyal ve toplumsal yaşantıya dönebileceğimizi gösteriyor. Yani az zaman kaldı. Biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor."

Bugün, "Tünelin ucunda ışık görüldü." diyen Prof. Dr. Alpay Azap ve eşi Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, koronavirüsle mücadele sürecinin en başından beri hep olumsuz açıklamaları ile gündeme geldi. Birgün ve Cumhuriyet gibi iktidar düşmanı gazetelerde yer bulan haberlerle kamuoyuna korku pompalandı.

24 Nisan 2021 / Prof. Dr. Özlem Kurt Azap:

"Tedbirler maksimum düzeyde devam etmeli. Kalabalık iftar sofraları kurulursa bugüne kadarki tüm emeğimiz boşa gider"

18 Ağustos 2020 / Prof. Dr. Alpay Azap:

"Yoğun bakımlardaki doluluk oranımız hafta hafta artıyor, endişeliyiz"

12 Haziran 2021 / Prof. Dr. Özlem Kurt Azap:

"Sonbaharda en ağır dalgayı yaşayacağız"

2 Şubat 2021 / Prof. Dr. Alpay Azap:

"İnsanlığı bekleyen en büyük tehdit aslında bu varyant virüsler. 'Varyant' yani 'değişmiş virüs', bizim şu an için korkulu rüyamız. Bizim şimdi geliştirdiğimiz aşılar buna etki etmez olacak"

7 Temmuz 2021 / Prof. Dr. Alpay Azap:

"Temmuz sonuna kalmadan 4. dalgayı yaşarız"

30 Ekim 2020 / Prof. Dr. Alpay Azap:

"Kalıcı bağışıklık diye bir şey yok"

16 Mayıs 2021 / Prof. Dr. Özlem Kurt Azap:

"Toplum nefes alamaz hale geldi. Hastalıktan korunmanın sorumluluğu yurttaşa aitmiş gibi yansıtılarak, iktidar sorumluluklarından sıyrılıyor."