Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Letonya'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Türkiye'nin kazanmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten deneyimli hoca, "Bugün harika oynamadık ama kazandık. Türkiye ve Norveç berabere kaldı. Dünya Kupası'na 1 adım daha yaklaştık. Aldığımız galibiyetten sonra Norveç ve Türkiye ile aradaki puan farkını açtık. Ben kazandığımızdan ötürü mutluyum. Norveç hala en büyük rakibimiz. Norveç'e karşı Türkiye'nin kazanmasını isterdim." dedi.