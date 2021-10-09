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Spor "Türkiye'nin kazanmasını isterdim"
Spor

"Türkiye'nin kazanmasını isterdim"

Hollanda'nın tecrübeli teknik direktörü Louis Van Gaal, "Norveç'e karşı Türkiye'nin kazanmasını isterdim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 09:49:00 -
"Türkiye'nin kazanmasını isterdim"

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Letonya'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Türkiye'nin kazanmasını istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten deneyimli hoca, "Bugün harika oynamadık ama kazandık. Türkiye ve Norveç berabere kaldı. Dünya Kupası'na 1 adım daha yaklaştık. Aldığımız galibiyetten sonra Norveç ve Türkiye ile aradaki puan farkını açtık. Ben kazandığımızdan ötürü mutluyum. Norveç hala en büyük rakibimiz. Norveç'e karşı Türkiye'nin kazanmasını isterdim." dedi.

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