Kamu bankasında hırsızlık girişimi: Polis ekipleri inceleme başlattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kamu bankasının şubesine gece saatlerinde giren şahıs, camı kırarak içeri girdi. İlk belirlemelere göre bankadan herhangi bir şey çalamayan şüpheli olay yerinden ayrıldı. Sabah çalışanların ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlatırken, kırılan cam banka çalışanları tarafından yenisiyle değiştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren kamu bankasının şubesinde camın kırılmasıyla yaşanan hırsızlık girişimi sonrası polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bankaya gelen şahıs, camı kırarak içeri girdi.
İlk belirlemelere göre bankada hiçbir şey çalamadığı tespit edilen şahsın bankadan eli boş ayrıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde bankaya gelen çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. İlerleyen saatlerdeyse banka çalışanı kırık camı yenisiyle değiştirdi.
Bankaya işlem için gelen vatandaşlarsa bankada soygun girişimi yaşandığını anlattılar.