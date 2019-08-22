Türkiye’nin iyilik elçileri engel tanımadı

Yemen’den Haiti’ye, Arakan’dan Gazze’ye kadar milletimizin hayır elini kardeşlerimize ulaştırmak üzere yola çıkan gönüllüler mesafe tanımaksızın milyonlarca aileye ulaştı.

Kimi yerde zorlu yollar ve aşırı sıcak hava, kimi yerde yoğun yağış ile karşılaşan ekipler zor anlar yaşamasına rağmen milletimizin emanet ettiği kurbanları ibadet bilinciyle kestirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar.

Uganda, Yemen, Gine, Nepal ve Yemen’de kurban faaliyetini gerçekleştiren TDV ekipleri yoğun yağışın olduğu bölgelerde kurban kesimi ve dağıtımları esnasında zor anlar yaşadı. Yağmurun oluşturduğu sel içerisinde kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştiren ekiplere bölge halkı da eşlik etti.

TDV gönüllüleri zor hava şartlarının yanı sıra gittikleri yerlerde sevinç ile hüznü bir arada yaşadılar.

Arakan’a giden TDV gönüllüleri Myanmar hükümeti tarafından sürdürülen sistematik zulmün canlı şahidi oldular. Kurban çalışmaları kapsamında Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi verdiği kamplara giren ekipler, mazlum Arakanlı Müslümanlarla bayramlaşarak milletimizin kurban emanetlerini kamplarda yaşayan ailelere ulaştırdı.Gönüllülerin duygu dolu anlar yaşadığı kamplarda Arakanlılar, Kurban Bayramı’nda kendilerini yardımlarıyla yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür ederek, hayır dualarda bulundular.

Sudan sokaklarında bayram boyunca çalışmalarına devam eden gönüllüler ise hiç unutamayacakları manzaralarla karşılaştı. Yağmur suyuna bandırıp yedikleri ekmeklerini Türkiye’den gelen kardeşleri ile paylaşmak isteyen çocuklar ekiplerimize duygu dolu anlar yaşattı.

İç savaşın devam ettiği Yemen’de ise TDV gönüllüleri savaş mağduru ailelere kurban yardımı ulaştırdı. Zor şartlar altında uzun yollar kat ederek bölgeye ulaşan ekipler kurban yardımlarını mazlum Yemen halkına ulaştırarak, bayram sevinçlerine ortak oldu.

Savaşın başladığı günden bu yana Suriye içerisinde yardım faaliyetlerine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı, Kurban Bayramında savaş mağduru aileleri yalnız bırakmadı. İdlib, Azez, Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde başta dağınık kamplarda yaşayan aileler olmak üzere pek çok kişiye kurban yardımı ulaştıran TDV Gönüllüleri çatışmaların devam ettiği bölgelerde de mağdur ailelere zorlu şartlarda yardım ulaştırdı.