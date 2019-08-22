0553 313 94 23

Türkiye’nin iyilik elçileri engel tanımadı

Yemen’den Haiti’ye, Arakan’dan Gazze’ye kadar milletimizin hayır elini kardeşlerimize ulaştırmak üzere yola çıkan gönüllüler mesafe tanımaksızın milyonlarca aileye ulaştı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:39
Türkiye’nin iyilik elçileri engel tanımadı

Yemen’den Haiti’ye, Arakan’dan Gazze’ye kadar milletimizin hayır elini kardeşlerimize ulaştırmak üzere yola çıkan gönüllüler mesafe tanımaksızın milyonlarca aileye ulaştı.


Kimi yerde zorlu yollar ve aşırı sıcak hava, kimi yerde yoğun yağış ile karşılaşan ekipler zor anlar yaşamasına rağmen milletimizin emanet ettiği kurbanları ibadet bilinciyle kestirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar.


Uganda, Yemen, Gine, Nepal ve Yemen’de kurban faaliyetini gerçekleştiren TDV ekipleri yoğun yağışın olduğu bölgelerde kurban kesimi ve dağıtımları esnasında zor anlar yaşadı. Yağmurun oluşturduğu sel içerisinde kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştiren ekiplere bölge halkı da eşlik etti.


TDV gönüllüleri zor hava şartlarının yanı sıra gittikleri yerlerde sevinç ile hüznü bir arada yaşadılar.


Arakan’a giden TDV gönüllüleri Myanmar hükümeti tarafından sürdürülen sistematik zulmün canlı şahidi oldular. Kurban çalışmaları kapsamında Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi verdiği kamplara giren ekipler, mazlum Arakanlı Müslümanlarla bayramlaşarak milletimizin kurban emanetlerini kamplarda yaşayan ailelere ulaştırdı.Gönüllülerin duygu dolu anlar yaşadığı kamplarda Arakanlılar, Kurban Bayramı’nda kendilerini yardımlarıyla yalnız bırakmayan Türk halkına teşekkür ederek, hayır dualarda bulundular.


Sudan sokaklarında bayram boyunca çalışmalarına devam eden gönüllüler ise hiç unutamayacakları manzaralarla karşılaştı. Yağmur suyuna bandırıp yedikleri ekmeklerini Türkiye’den gelen kardeşleri ile paylaşmak isteyen çocuklar ekiplerimize duygu dolu anlar yaşattı.


İç savaşın devam ettiği Yemen’de ise TDV gönüllüleri savaş mağduru ailelere kurban yardımı ulaştırdı. Zor şartlar altında uzun yollar kat ederek bölgeye ulaşan ekipler kurban yardımlarını mazlum Yemen halkına ulaştırarak, bayram sevinçlerine ortak oldu.


Savaşın başladığı günden bu yana Suriye içerisinde yardım faaliyetlerine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı, Kurban Bayramında savaş mağduru aileleri yalnız bırakmadı. İdlib, Azez, Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde başta dağınık kamplarda yaşayan aileler olmak üzere pek çok kişiye kurban yardımı ulaştıran TDV Gönüllüleri çatışmaların devam ettiği bölgelerde de mağdur ailelere zorlu şartlarda yardım ulaştırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepe, Beşiktaş maçına hazır
    1. Göztepe, Beşiktaş maçına hazır
    2. Kostas Mitroglou, 295 dakika süre aldı..
    3. Antarktika'da 'yıldız tozu' keşfedildi
    4. Villayı ‘drone’ ile izledi! Ankara’da..
    5. Fenerbahçe forması giyen Jailson'a Al..
    6. Donald Trump'tan ilginç açıklama:..
    7. “Azet Bacı” barbie bebeğe rakip
    8. Kahramanmaraş'ta kaçan otomobillerden..
    9. Bayburt Vakfı Kadın Kolları Başkanı..
    10. ANALİZ - Ticaret savaşları ve küresel..
    11. Pakistan Başbakanı İmran Han:..
    12. Limak Yatırım, UNDP'nin Eşitlik Mührü..
    13. Fransız askerleri Libya'da! Halife..
    14. ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
    15. Başkan Pekmezci, Karasakal..
    16. Facebook’ta yeni özellik! 3 ülkede..
    17. Başkan Erdoğan'dan 'Bayar' mesajı
    18. ’Sinop Güç Birliği Derneği’..
    19. "Havadan yaptığımız inceleme sabotaj..
    20. TMO fındık alımlarında yedinci kez..
    21. ABD'li yetkililer, Johnson'ın..
    22. Sakarya’da bir kişinin silahla..
    23. Palandöken: Milli servetimiz çöpe..
    24. Gözaltına alınan zanlı kilitli..
    25. Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv satışı
    26. Başkan Sever, içme hattındaki arıza..
    27. Turkcell mağazaları fizy listeleriyle..
    28. Üreticiyi verimiyle umutlandıran..
    29. Başkan Hürriyet, “Büyük zaferin büyük..
    30. Çin’de facia! Toprak kayması sonucu: 8..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal