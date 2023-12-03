Türkiye’nin istihdam olanağı yüksek şehirleri açıklandı

Online yabancı dil öğrenme platformu Preply, Profesyonel kariyerinin başlangıcında olan herkesin en az bir kez aklından geçirdiği “En çok iş imkanı hangi şehirde var?”, “İşverenler çalışanlardan ne bekliyor?” “Türkiye’nin istihdam şampiyonu şehirleri hangileri?”, “Türkiye’de geleceğin meslekleri ne olacak?” sorularına ışık tutan yeni bir çalışmaya imza attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren İŞKUR’un aylık ve yıllık istatistiklerini inceleyen online yabancı dil öğrenme platformu Preply, 34 milyonu aşkın işgücü nüfusuna sahip Türkiye’nin 2022 istihdam karnesini çıkardı. Çalışmaya göre 2022’de Türkiye genelinde 1,4 milyona yakın işe yerleştirme gerçekleştirildi. Bu rakamın 1,38 milyonunu özel sektör oluştururken, 17 bin işe yerleştirme de kamuda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en çok işe yerleştirme yapılan şehri: İstanbul!

İl bazında incelenen rakamlar, Türkiye’nin 2022 istihdam şampiyonunun, 234 bin 344 işe yerleştirmeyle İstanbul olduğunu ortaya çıkardı. İstanbul’da kamu istihdamı oldukça kısıtlı kalırken, İstanbul’u takip eden başkent Ankara, kamuda 11 bin 683 istihdamla Türkiye’nin en çok işe yerleştirme yapılan ikinci şehri oldu. İstanbul ve Ankara’yı sırasıyla İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana, Konya ve Mersin izledi.

İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi şehirler sanayinin merkezli olarak öne çıkıyor. Mersin, Antalya gibi şehirler ise hizmet, ticaret sektörleriyle öne çıkıyor. Başkent Ankara’yı da bu listede ikinci sıraya yerleştiren en önemli faktörlerden biri, sanayi ve teknoloji potansiyelinin yanı sıra, kamu sektörü. İstanbul, tarih boyunca olduğu gibi 2022’de de Türkiye’nin en çok işe yerleştirme yapılan şehri. Milyonları çeken, dünyanın pek çok ülkesinden yoğun nüfusuyla eğitim, finans, turizm, ticaret ve iş dünyası merkezi olan İstanbul, iş açığının da en yüksek olduğu il.

Teknolojiye bağlı istihdam büyümesi en çok bilgi ve iletişim sektörlerinde bekleniyor

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İstihdam artışının yüksek olduğu şehirlerde işgücü arzı, talebi karşılamakta yetersiz kalıyor; bu şehirler Türkiye’deki ortalama istihdam artışı rakamının altında bir seyir izliyor. Öte yandan Türkiye’nin en az nüfuslu illeri olarak geçen Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Kilis gibi iller 2022’de en az istihdam gerçekleştirilen iller arasında yer alıyorlar.

Türkiye’nin önde gelen istihdam başkentlerinde lokomotif sektörler; imalat, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti olarak sıralanıyor. Bu şehirlerde ortaklaşan bir başka trend de teknolojinin istihdam artışına etkisine ilişkin beklentiler. Örneğin İstanbul’da işverenler, bilgi ve iletişim sektörlerindeki istihdamın, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak önümüzdeki 10 yıl içinde %28,4 oranında artmasını bekliyor. Ankara ve İzmir’de de benzer bir trend gözlemleniyor. Bu şehirler yüksek öğrenimini tamamlamış nitelikli göç alıyor ve Türkiye’de geleceğin mesleklerine de yön veriyor. İşverenlere göre önümüzdeki yıllarda en çok yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, bilişim personeli, siber güvenlik personeli gibi iş açıkları oluşacak, en çok bu kategorilerde çalışana ihtiyaç duyulacak.

Yabancı dil artık her işverenin ön koşulu

İŞKUR tarafından yayımlanan işgücü piyasası verileri işverenlerin beklentilerini de vurguluyor. İşverenlerin beklentileri arasında iyi iletişim becerileri ve yabancı dil başlıkları öne çıkıyor. Zira her işletme bir biçimde uluslararası iş yapıyor. Ya uluslararası iş ortaklarıyla çalışıyor, ya küresel operasyonlar yönetiyor ya da ihracat gibi yollarla yurt dışına ürün ve hizmet satıyor. Bu da akıcı iş İngilizcesi konuşan veya mesleki dil yeterliliği olan çalışanlara duyulan talebi artırıyor. Pek çok büyük şirket dil tazminatı gibi yan haklarla çalışanlarının yabancı dil öğrenmesini de teşvik ediyor.

Sektör fark etmeksizin, yabancı dil öğrenmek çalışanlara işgücü piyasasında rekabet avantajı sağlıyor. Preply, kullanıcılarının dil konusundaki potansiyellerini açığa çıkarmak misyonuyla “50 dilde 32 binden fazla öğretmeni bir araya getiriyor. Bunu yaparken pratiği öncelemek, dil öğrenmenin sanıldığı kadar zor olmadığını vurgulamak ve herkesi dil öğrenmeye cesaretlendirmek için çalışıyor. Platformda online İngilizce kursu, online Fransızca kursu, online İtalyanca kursu, online Arapça kursu gibi pek çok seçenek bulunuyor. Başarılı bir kariyerin ön koşuluna dönüşen dil öğrenme ve profesyonel dil becerileri kazanma süreçleri, Preply’nin kullanıcı dostu platformu sayesinde kolaylaşıyor.