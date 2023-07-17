Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Üsküdar Üniversitesi'nde

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER), Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Uzay Programı'nın Türk uzay yolcuları Gezeravcı ve Atasever, bilim misyonu kapsamında 13 deney gerçekleştirecek. Bu 13 bilim projesinden biri ise Üsküdar Üniversitesi'ne ait.

Görüşmede, Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan ve ekibi, Message (Microgravity Associated Genetics) projesine dair Gezeravcı ve Atasever'i bilgilendirildi.

Açıklamada, üniversitenin Merkez Yerleşke Aziz Sancar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programdaki konuşmasına yer verilen Taştan, özellikle kanser tedavileri, kanser immünoterapi ve genetik mühendislik alanlarında birçok çalışma yaptıklarını belirtti.

Taştan, 'Türkiye'mizin astronomi tarihine geçecek güzel bir organizasyonda Alper Bey ve Tuva Bey'e ve aynı zamanda bu çalışmaları organize eden Türkiye Uzay Ajansı'na ve TÜBİTAK Uzay'a ve değerli yöneticilerine de gönülden şükran borçluyum. Bizim için çok özel olan bu salonda onlarca kez ders verdik. Burası Nobel ödülümüzü getiren Aziz Sancar Hocamızın ismini verdiğimiz bir salondur. Bu salonda Türkiye uzay tarihine geçecek böyle değerli bir çalışmaya imza attığımız ve bunun bir parçası olduğumuz için gururluyuz.' ifadesini kullandı.

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'Message' ismini Microgravity Associated Genetics şeridi isminden türeterek koyduklarını aktaran Taştan, şunları kaydetti:

'Bir mesaj verme, bir mesaj almayı düşünüyoruz. Bu mesaj uzaydan değil, direkt olarak uzayın etki ettiği genetik profilden kaynaklanacak. Sunum içerisinde ekibimizden ve aynı zamanda projenin ne tür bir proje olduğundan bahsedeceğim. Uzayda özellikle kan alımından sonra yapmamız gereken prosedürden bahsedeceğiz. Eğitimin ardından laboratuvarlarımızı gezeceğiz.

Proje uzaydaki geleceğimiz açısından oldukça önemli bir alana dikkati çekiyor. Deney ile Türk astronotumuzun genetik profilinin analizi ve mikro yerçekimi ortamı sağlayan akustik levitasyon cihazında anti-kanser, proliferasyon ve immunojenik etkilerinin araştırılmasını hedeflemekteyiz. Yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genlerin tespit edilmesi ve uzay görevlerinde, bağışıklık hücrelerinden hangilerinin yer çekimi tarafından direkt olarak etkileneceğinin, CRISPR gen mühendisliği yöntemleri ile belirlenmesini umuyoruz.'

Öte yandan uzaya gidecek heyete kan alımı, eğitim hemşiresi Melis Kübra Duran tarafından uygulamalı olarak gösterildi.