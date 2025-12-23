Türkiye’nin ilk uçak gemisi İngiltere ve Fransa'yı geride bıraktı ABD ile yarışıyor

ABD merkezli Business Insider, Türkiye’nin ilk uçak gemisi projesinde önemli bir revizyona gittiğini mercek altına alan çarpıcı bir haber yayımladı. Habere göre Türkiye, yapımı süren ilk uçak gemisinin uzunluğunu artırma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz cumartesi günü geminin uzunluğunun 300 metreye çıkarılmasının planlandığını açıklamasının hatırlatıldığı haberde “Bu adımla Türkiye, NATO müttefikleri arasında İngiltere ve Fransa’yı geride bırakarak en uzun savaş gemilerinden birine sahip olmaya hazırlanıyor” denildi.

‘NATO’NUN EN UZUN GEMİLERİNDEN BİRİ’

Business Insider’ın aktardığına göre 300 metrelik bu ölçü, gemiyi NATO ülkeleri tarafından işletilen en uzun gemilerden biri konumuna taşırken, NATO’nun savunma yapısında kritik bir eşik anlamına geliyor. Haberde “Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşasına başlandığını açıkladığı yeni uçak gemisini, Türk Donanması’nda görev yapan ve 261 metre uzunluğundaki amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun “ağabeyi” olarak tanımladı” ifadeleri kullanıldı.

‘UÇAK GEMİLERİNDE UZUNLUK KRİTİK’

Haberde, bir savaş gemisinin uzunluğunun her zaman gerçek büyüklüğü ifade etmediği, bunun daha çok geminin yer değiştirdiği su miktarıyla, yani deplasman tonajıyla ölçüldüğü hatırlatılırken uçak gemilerinde uzunluğun son derece kritik olduğu vurgulandı.

“Bir uçak gemisinin uzunluğu; uçuş güvertesinde kullanılabilecek alanı doğrudan etkiliyor. Bu durum, gemide konuşlandırılabilecek uçak sayısı, pist uzunluğu ve kullanılacak fırlatma sistemi ya da rampanın türü gibi operasyonel kabiliyetler üzerinde belirleyici rol oynuyor” denildi.

‘50’YE YAKIN HAVA ARACI KONUMLANACAK’

Haberde “Türkiye, 2024’ün sonlarında ilk kez ayrıntılarını açıkladığı uçak gemisini şimdilik MUGEM sınıfı olarak adlandırıyor. İlk tasarımlarda geminin 60 bin ton deplasmana sahip olması ve yaklaşık 285 metre uzunluğunda inşa edilmesi planlanıyordu” ifadesinde bulunuldu.

Başlangıçta açıklanan planlara göre gemide 50’ye kadar hava aracı bulunacağı belirtilirken, “Türk Kalesi'ndeki hava araçlarının 20’si uçuş güvertesinde konuşlandırılacaktı. Gemide görev yapacak personel sayısının ise 800 olması öngörülüyordu” denildi.

‘ABD’YE YAKLAŞIYOR’

Business Insider’a göre yeni uzunlukla birlikte Türkiye’nin uçak gemisi, dünyanın en büyük uçak gemilerine sahip olan ABD ile aynı uzunluk ligine yaklaşmış durumda.

ABD Donanması’na ait USS Gerald R. Ford, yaklaşık 337 metre uzunluğa ve tam yüklü halde 100 bin ton deplasmana sahip. Daha eski olan Nimitz sınıfı uçak gemileri ise yaklaşık 333 metre uzunluğunda ve yine 100 bin ton civarında deplasmana sahip.

Türkiye’nin yeni uçak gemisi, İngiltere ve Fransa’nın mevcut uçak gemilerini ise açık farkla geride bırakıyor. İngiltere’nin Queen Elizabeth sınıfı gemileri yaklaşık 284 metre uzunluğunda ve 80 bin ton deplasmana sahip. Fransa’nın daha eski bir platformu olan Charles De Gaulle uçak gemisi ise yaklaşık 261 metre uzunluğunda ve 42 bin 500 ton deplasmana sahip.

YERLİ SİSTEM, F-35 DETAYI

Haberde, NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye’nin uzun süredir kendi askeri teknolojileri üzerinden savunma özerkliği sağlamayı hedeflediği vurgulandı. Ayrıca yeni uçak gemisinin başlangıçta uçakların kalkışı için ski-jump rampası ile donatılmasının planlandığı ancak artık yerli üretim bir katapult sistemi kullanmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye’nin gemide dikey iniş-kalkış yapabilen F-35B savaş uçaklarını konuşlandırmasının ise olası olmadığı belirtildi. Bunun nedeni olarak, Türkiye’nin 2019 yılında Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD tarafından F-35 programından çıkarılması gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı törende Reis sınıfı denizaltıların ikincisi olan TCG Hızırreis’in hizmete alındığını da açıkladı. Ayrıca, ULAQ adı verilen yeni bir insansız su üstü aracı da kamuoyuna tanıtıldı.

Son olarak Business Insider haberinde Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci daimi ordusuna sahip olduğunu da hatırlattı.