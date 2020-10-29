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Gündem Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı
Gündem

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı

Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracını (SİDA) geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:07:00 -
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı

İki şirketin birkaç yıldır devam eden araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda ortaya çıkan ULAQ serisinin ilk ürünü olan SİDA'nın prototip üretimi aralık ayında tamamlanacak. SİDA, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip olacak, füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, karıştırma gibi farklı tiplerde sistemlerle donatılabilecek. İnsansız ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat gerçekleştirebilecek SİDA, yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak.

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