Türkiye’nin İlk Şehir İçi Uydu Kuluçka Merkezi Beyoğlu’nda Açıldı

Geçmişten günümüze birçok yeniliğe öncülük eden Beyoğlu’nda bir ilke daha imza atıldı.Türkiye’nin ilk şehir içi Uydu Kuluçka Merkezi Cube Beyoğlu, İstanbul’un kalbinde, İstiklal Caddesi’nde açıldı. Türkiye Yüzyılı’nın inşasında önemli bir adım olan Cube Beyoğlu’nun açılış töreni; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTO Başkanı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ŞekibAvdagiç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök katıldı. Konuşmaların ardından Cube Beyoğlu'nun açılış kurdelesi kesildi. Bakan Varank açılış ardından beraberindeki heyetle birlikte Cube Beyoğlu’nun gezdi.

Bugün Türkiye'nin her tarafında 98 Teknoparkımız var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi olma özelliği taşıyan Cube Beyoğlu'nun dünyaya markalar çıkarabilecekleri örnek bir merkez olacağını belirterek, “İktidara geldiğimizde bu ülkede sadece iki tane teknopark vardı ve bu iki teknoparkta sadece 680 kişi çalışıyordu. Bugün Türkiye'nin her tarafında 98 teknoparkımız var. 90 bine yakın araştırmacı bu teknoparklarda araştırma geliştirme faaliyeti yapıyor, bilim üretmeye ve fikirlerini ticarileştirmeye çalışıyor. İşte söylediğim gibi biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Onun için de yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Özellikle gençleri bu süreçlere dahil etmek için kuluçka merkezlerini teknoparkların dışında şehir merkezlerinde kurduk. Bu fikri ilk olarak hayata geçirdiğimiz en güzel örneği de Beyoğlu'nda şu anda yaşıyoruz. İstanbul Teknopark, şehirde kuluçka anlayışını Beyoğlu'nda bu Cube Beyoğlu ile hayata geçirmiş olacak.

Burası dünyaya markalar çıkarabileceğimiz örnek bir uydu kuluçka merkezi olacak

Bakan Varank, “Buraya gençlerimiz, fikri olan ve ticarileştirmek isteyen girişimcilerimiz gelecek. Biz de onlara elimizdeki bütün imkanlarla, bakın bunlar sadece maddi imkanlar değil, insanlara sermaye verebilir, finans sağlayabilirsiniz ama bunun yanında mentorluktan yönlendirmeye, networkingden pazarlamaya kadar bütün imkanlarımızla gençlerimizi destekleyeceğimiz, gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir uydu kuluçka merkezini açıyoruz. Ancak benim bir hayalim vardı. Burada Türkiye'nin en iyi üniversitelerini de bir araya getirebilir miyiz diye aramızda istişare ettik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden diyebileceğimiz İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi işte böyle bir uydu kuluçkada bir araya geldi. Beyoğlu Belediyesi ve Teknopark İstanbul'un vizyoner anlayışı sayesinde bu merkezde müthiş bir sinerji oluşturduk. İnşallah burası dünyaya markalar çıkarabileceğimiz örnek bir uydu kuluçka merkezi olacak” şeklinde konuştu.

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İlk uydu kuluçka merkezini ilklerin şehri Beyoğlu'nda açmanın gururunu yaşıyoruz

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cube Beyoğlu’nun tüm Türkiye’nin, İstanbul’un bildiği bir teknoloji merkezi olacağını belirterek, “Cazibe merkezi olacak. Bugün şehir içi ilk uydu kuluçka merkezini ilklerin şehri Beyoğlu’nda açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, İstanbul Teknopark’a, İstanbul Teknik Üniversitemize, Boğaziçi Üniversitemize ve Ortadoğu Teknik Üniversitemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir işbirliği oldu. Girişimcilik ekosistemine sunduğumuz güzel bir katkı oldu. Bu Türkiye’de girişimci bir nesli, girişimci bir gençliği yetiştirmek üzere vermiş olduğumuz gayretlerin sonucudur” dedi.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir Beyoğlu inşa etmenin gayreti içerisindeyiz

Başkan Yıldız, Dün TCG Anadolu’daydık, bakanımız da az önce TOGG ile geldi. Bunların hepsi Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği ‘Türkiye Yüzyılı’nın işaretleri. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir Beyoğlu inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Türkiye Yüzyılı teknolojinin, dijitalin, inovasyonun, en önemlisi de gençlerin yüzyılı olacak. Biz de Beyoğlu’nu bu bilinçle geleceğe hazırlıyoruz. Cube Beyoğlu da bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bundan sonra söz gençlerin olacak, genç girişimcilerin olacak. İstanbul’un merkezinde, Beyoğlu’nun kalbinde girişimcilik konuşulacak, teknoloji konuşacak. Her şeyden önce ise inandığımız ve güvendiğimiz Türkiye’mizin geleceği konuşulacak” ifadelerini kullandı.

Teknik alt yapısı güçlü olan üniversitlerle işbirliği kuruldu

Beyoğlu Belediyesi ile Teknopark İstanbul ortaklığında hayata geçirilen Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi Projesi’nde; İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin de içinde yer aldığı güçlü bir işbirliği yapısı oluşturuldu ve “Beyoğlu Uydu Kuluçka İş Birliği Protokolü” imzalandı. Proje ile teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması, teknolojik bilgilerin ticarileştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması amaçlanıyor.

Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için akademik/teknik destek ve eğitim imkanı

İmzalanan protokol kapsamında paydaş üniversiteler aracılığıyla girişimcilere ürün ve hizmetlerini geliştirme konularında akademik/teknik destek ve eğitim imkanları sunulacak. Girişimciler üniversitelerin özel çalışma alanlarından, laboratuvarlarından ve ekipmanlarından faydalanma imkanı bulacak. Üniversiteler özelinde yapılandırılmış mezun gruplarının dahil olduğu ağ aracılığı ile girişimcilerin farklı sektörel desteklere ve mentorlere erişimi kolaylaşacak; teknolojik işbirlikleri ulusal ve uluslararası destekler ile kolaylaşacak. Oluşturulacak iş birliği çerçevesinde üniversitelerden görevlendirilecek akademisyenlerden girişimci gruplara özel eğitimler ve mentorluklar konusunda da destekler alınarak merkezin faaliyetlerine katkı sunulacak.

Genç girişimciler için yapay zeka dijital sanat artırılmış gerçeklik oyun…

Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi Projesi; Yapay Oyun, AR/VR, Dijital Sanat, Simülasyon ve Mobil Uygulama tematik alanlarını içeriyor. Merkezde özellikle genç girişimcilere; Modern Çalışma Alanları, Eğitim ve Etkinlikler, Mentorluk Desteği, Akademik ve Teknik Danışmanlık, Girişim Analizi ve Teknik Analizler, Ulusal ve Uluslararası Yatırımcı ve Firmalara Erişim, Veritabanlarına Erişim, TTO Destekleri, Teknopark Vergi ve Avantajları gibi birçok alanda imkan ve destek sağlayacak.

5 katlı tarihi bina Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi'ne dönüştürüldü

İstiklal Caddesi, Mis Sokakta bulunan 5 katlı tarihi bina restore edilerek tamamen Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi’ne ayrıldı. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bakanlık onayına bağlı olarak kurulan merkezin giriş katında Beyoğlu Belediyesi’nin özellikle genç girişimciler için hazırladığı tanıtım alanı yer alıyor. 1.Kat ve 2.Kat kuluçka aşamasındaki girişimlerin çalışılabildiği, 3. ve 4.Kat post kuluçka aşamasındaki girişimlerin çalışılabildiği, 5. Kat ise ön kuluçka aşamasındaki girişimlerin çalışılabildiği ve terasta sosyalleşebildikleri alanlarından oluşuyor.