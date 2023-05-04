Türkiye’nin ilk petrol ve doğal gaz temalı meslek lisesi kuruluyor

Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolüne ilişkin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ile TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’in katılımıyla Filyos Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi’nde tören gerçekleştirildi.

Şensoy, son yıllarda ülkedeki gelişmelere yönelik alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

Merkezi sınav kapsamında öğrenci alınacak

“Burada kuracağımız okul, Türkiye’de bir ilk olacak. MEB olarak bugüne kadar edindiğimiz tüm birikimleri buraya aktaracağız. Gerek yönetici gerek öğretmen gerekse teknik altyapı açısından tüm imkanlarımızı da aktaracağız. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, okulumuzun tüm eğitim öğretim fiziki ortamlarını yapacak. Bizler de bunun içindeki tüm donatıyı en iyi şekilde, son teknolojiyle sağlayacağız. Bu bölgede kurulacak okulumuz yaklaşık 7 bin 600 metrekarelik bir alanda 16 derslikli bir okul olacak ve 200 kişilik bir pansiyonu olacak. 100 kız, 100 erkek olacak şekilde bir okul. Bu okulu bir proje okulu olarak hayata geçireceğiz. Buraya sınavla öğrenci alacağız. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav kapsamında öğrenci alacağız. Bir yıl hazırlık programı olacak ve eğitim 5 yıl sürecek.”

Bilgin: Gençlere yapılan her yatırım birinci görevimiz

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bilgin de gençlere yapılan her yatırımın birinci görev olduğuna değinerek, “Bu çerçevede özelikle Sakarya Gaz Sahasında yaptığımız keşiften sonra bölgemizde Filyos’ta çalışmalar artarak devam etmekte. Gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın gerek Yükseköğretim Kurulumuzun koordinasyonuyla programlar geliştirdik” ifadelerini kullandı.

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