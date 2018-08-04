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Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü Hacettepe’de

Türkiye’nin ilk hızlı şarj özellikli yüzde yüz yerli elektrikli otobüsü, Hacettepe Üniversitesi kampüsündekiöğrencilere hizmet verecek.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:19
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü Hacettepe’de

ASELSAN ve TEMSA tarafından geliştirilip Hacettepe’ye bağışlanan Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli hızlı şarj özellikli elektrikli otobüsü, bu üniversitede Beytepe-Metro ring aracı olarak kullanılacak.

Ankara’da ilk kez Hacettepe Üniversitesinde kullanılacak hızlı şarj özellikli elektrikli otobüs, bugün ve yarınki “Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri”nde öğrencilere tanıtılacak. 

Fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışan araç, 8 dakikada tam şarja ulaşabilen hızlı şarj özelliği sayesinde duraklarda kısa süreli şarjlarla kesintisiz hizmet veriyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:19
  1. Ankara
  2. ASELSAN
  3. TEMSA
  4. Hacettepe

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