Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca seri üretime geçiyor

Denizlerdeki caydırıcılığı artırmak için yerli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzesi seri üretime geçiyor. Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Tedariki (Atmaca) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) ile ROKETSAN arasında imzalandı.

Yedek malzemeler ASELSAN'DAN

İmza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri, ROKETSAN ve ASELSAN yetkilileri katıldı. Sözleşme kapsamında füzelerin seri üretimleri ROKETSAN, atış kontrol sistemi ile gerekli donanım ve yedek malzemelerin üretimleri ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek.