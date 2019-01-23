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Türkiye'nin ilk canlı 5G arama testi Turkcell'den

Turkcell 5G'ye hazır olarak kurulan 4.5G şebekesi sayesinde, 3GPP standartlarına uygun 5G veri aramasını dünya çapında başaran ilk operatörlerden biri oldu

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:21
Türkiye'nin ilk canlı 5G arama testi Turkcell'den

Turkcell, Ericsson iş birliğiyle Türkiye'nin ilk uluslararası standartlarla uyumlu canlı 5G bağlantısı testi İstanbul’da başarıyla gerçekleştirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 5G alanındaki çalışmalarını daha da hızlandırdı. Turkcell, Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde Türkiye'de ilk kez 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu 5G bağlantısı testi gerçekleştirdi.

Türkiye'de bir ilk olan ve dünyada az sayıda operatörün gerçekleştirebildiği bu canlı bağlantıda Turkcell 5G test şebekesi üzerinde Ericsson’un radyo erişim çözümü, bulut çekirdek sistem çözümleri ve ekosistem iş ortakları tarafından sağlanan test cihazı kullanıldı. Veri iletimleri, henüz 5G teknolojisini destekleyen ticari terminal bulunmadığından Intel® 5G Mobil Deneme Platformu cihazı ve Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanılarak gerçekleştirildi.

İstanbul'da yapılan bu testlerde 5G sistemleri, Turkcell’in 4.5G şebekesi ile birlikte çalıştırıldı ve Turkcell 4.5G şebekesinin 5G hazırlığı da başarıyla test edilmiş oldu.

 

- "4.5G şebekesiyle şu an birçok 5G servisini Türkiye'de sunabiliyoruz"

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 4.5G şebekesini kurarken, her aşamada 5G hazırlığına önem verdiklerini belirterek, "Şu an dünyadaki en hızlı 4.5G şebekesine sahibiz. Kurduğumuz 4.5G şebekesi ile şu an birçok 5G servisini Türkiye’de sunabiliyoruz. Ericsson ile sürdürdüğümüz iş birliği kapsamında yaptığımız bu testler de 5G için yaptığımız hazırlıkların çok önemli bir parçası. 4.5G şebekemizi 5G ile birleştirerek Türkiye’de en kaliteli ve hızlı servisleri mümkün kılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ericsson Ortadoğu ve Afrika Başkanı Rafiah İbrahim de Türkiye'de ticari ekipman ile çok tedarikçili bir 5G bağlantısı gerçekleştirmenin, Turkcell ile kurdukları yakın iş birliğinin gücünü ve 5G'ye doğru ilerleme kararlılıklarını ortaya koyduklarını belirterek, Turkcell'in en ileri mobil teknolojilerden yararlanarak 5G hizmeti sunma stratejisini desteklediklerini kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:21
  1. İstanbul
  2. Turkcell

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