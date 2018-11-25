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Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi yolda

Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinden sonra ikinci sondaj gemisinin müjdesini verdi.

25 Kasım 2018 Pazar 10:31
Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, “2017’de Türkiye ilk sondaj gemisini aldı. Geçtiğimiz haftalarda da Fatih sondaj gemimiz Antalya açıklarında çalışmalara başladı. Şimdi onun kardeşi geliyor. Aralık ayı içerisinde sularımıza girmiş olacak” dedi.

Yeni geminin yılda iki kez sondaj yapacağına kaydeden Dönmez “Şu anda iş programını hazırlıyoruz. Büyük ihtimalle Karadeniz’de sondajlara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 10:31
  1. Antalya
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. Fatih sondaj gemisi
  4. petrol ve doğalgaz arama çalışmaları

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