Türkiye’nin her yerine yatırım yapıyoruz

İletişim şirketi Turkcell, Türkiye’de önemli projeleri devreye alıyor. Ülkeyi fiber ağlarla ören şirket, dev yatırımları hayata geçiriyor. Türkiye’nin operatörü olduklarını bu nedenle ülkenin her yerine yatırım yaptıklarını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları kaydetti:

“81 ile hizmet veriyoruz”

“Bugün Türkiye’nin 81 ilinde Turkcell’in fiber altyapısı bulunuyor. Ayrıca baktığında Trabzon’da da Kayseri’de de, Antalya’da da Diyarbakır’da da fiber internet hizmetimiz var. İstanbul’da da Mersin’de de mevcut. Bu şebeke üzerinden sadece Türkiye’de değil; İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan gibi komşu ülkelerin internetinde de önemli pay sahibiyiz. Bu konu ‘merkeze, herkese’den ziyade, memleket meselesi. Pandemi süreci gösterdi ki şu anda Türkiye’nin her yerinde bağlantıya erişme ihtiyacı olan ciddi sayıda öğrencimiz var. Sadece ücra köşelerde değil, İstanbul ve Ankara’da da bunun sıkıntısını çeken öğrencilerimiz söz konusu. Artvin’de de öyle. İstanbul’un ciddi fibere altyapıya ihtiyacı var. Belki de bu konuda en fakir şehirlerden birisi İstanbul. Son zamanlarda bakıyorsunuz, dünyada sabit internet hız ölçümünde Türkiye neredeyse ilk 100’e zor giriyor. Böyle olmaması lazım. Fırsat eşitliği ve dijitalleşme konusunda en temel nokta fiber. Yarın 5G ve 6G’yi konuştuğumuzda fiber daha da önemli hale gelecek. Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, uzaktan sağlık, şirketlerin dijitalleşmesi, dijital servislerin kullanılması gibi konuların hepsinde fiber ana yapı taşı.”

“Büyüme trendindeyiz”

“Bizim Turkcell olarak gerek Türkiye’de gerek iştiraklerimizde her yıl istihdam açısından bir büyüme trendimiz var” diyen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 sonu itibarıyla grup olarak toplam 7 bine yakın istihdam sağlamış olacağız. Gelecek yıl da artan iş hacmimize bağlı olarak ailemizi büyütmeye ve ülkemiz için istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye’nin bu anlamda önemli oyuncularından biriyiz. Kaliteli istihdama yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Sadece bünyemize çalışan katmıyoruz, onlara ciddi bilezikler de takıyoruz. Grubumuzda çalışmış, hizmet vermiş arkadaşlarımız başka görevlere geçtiklerinde ülkeye çok önemli değerler katıyorlar. Örneğin yaklaşık 3 yıldır siber güvenlik kampları yapıyoruz. Bu kamplardan ihtiyacımız olan kadar kişiyi kendi bünyemize alıyoruz, diğerlerini de ülkenin faydasına kullanıyoruz.”