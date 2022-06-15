Türkiye'nin harekatı öncesi sıcak gelişme! Ruslar bölgeden çekildi... YPG'liler ortada kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Münbiç ve Tel Rıfat'ta terör hedeflerine yönelik harekâtı için geri sayıma başlarken Rus akserleri operasyon bölgesindeki birliklerini Halep'e doğru çekti.

Bölgeye takviyeler devam ederken zaman zaman sıcak saatler de yaşanıyor. Türk topçu ve obüsleri Münbiç ve Tel Rıfat'ta bulunan hedefleri vuruyor. Cephe hatlarında da Milli Suriye Ordusu ile PKK/ YPG'li teröristlerin taciz ateşlerine misli ile karşılık veriyor.

Türkiye bölgedeki terör tehdidini ortadan kaldırmak için hazırlıklarına devam ederken Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Tel Rıfat'ta, rejim askerleri ve PKK/YPG ile devriye faaliyetlerinde bulunan Rus askerleri bölgeden çekildi.

Karargâhlarını boşaltan Rus birlikleri Halep'e yakın bölgelerdeki rejim askerlerinin kontrolündeki noktalara konuşlandı. Suriye ordusu da PKK/ YPG'nin işgal ettiği bir dizi askeri bölgeye rejim bayrakları çekti. Teröristler rejim bayraklarının arkasına saklandı.

Tünel kazıyorlar

TSK operasyon emrini beklerken PKK/YPG'li teröristler Münbiç ve Tel Rıfat'ta tünel ve hendek kazmaya devam ediyor. İşgal ettiği bölgeleri köstebek yuvasına çeviren teröristler, Münbiç ve Tel Rıfat'ta yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller kazdı

Yerel kaynaklar cephe hattına kazılan tünellerin, askeri araçların girip saklanabileceği büyüklükte olduğunu ifade etti. Bölgeye ayrıca çok sayıda yeraltı sığınağı ve mühimmat deposu da inşa edildi.

PKK/YPG'liler yıllarca işgal atında tuttukları Afrin'de kilometrelerce tüneller kazmış, birçok tünelin içinde yaşam odaları bulunmuştu.

Astana'da gündem

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yarın başlayacak Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinde, Suriyeli mültecilerin dönüşü için sağlanacak koşullar ana gündem maddesi olacak.

Astana garantörleri olarak Türkiye, Rusya ve İran heyetleri yarın Suriye rejimi ve askeri muhalefeti ile bir araya gelecek.

Söz konusu görüşmelerde taraflar, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye'deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatıracak.