Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı çıldırttı! Şimdi Ankara'ya gelin görelim!

Türk Savunma Sanayiinin yaptığı başarılı hamleler Yunan basınında manşetlerde yer almaya devam ediyor.

Bunun son örneği, Roketsan’ın geliştirdiği, Karadan Karaya Seyir Füzesi ATMACA oldu.

ATMACA'nın hedefini tam isabet vurduğu görüntüleri Yunan basınında ilgi odağı oldu.

EN UZUN MENZİLLİ EN UZUN SÜRELİ UÇUŞ

Yunan merkezli Balkan Haber Ajansı İBNA, Kara ATMACA’nın son test atışının detaylarını haberleştirdi.

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En uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdiğini vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün “ATMACA ordumuzun gücüne güç katacak” sözlerine yer verdi.

Yunan savunma sitesi Flight.gr, Kara ATMACA seyir füzesinin, son test atışında hedefleri tam isabetle vurduğunu belirtti.

REKOR VURGUSU YAPILDI

Yunan savunma sanayi sitesi Future Warfare ise ATMACA’nın 280 kilometre ile menzil rekoru kırdığını vurguladı.

Füzenin tüm teknik detaylarını okuyucularıyla paylaştı.

Tekerlekli kara araçlarıyla fırlatıldığını ama daha önce Türk Deniz Kuvvetleri’ne de hizmet verdiğini hatırlattı.

Deniz ve karadan sonra ATMACA’nın havadan fırlatılan bir seyir füzesi olarak karşımıza çıkabileceğini belirtti.

Pentapostagma gazetesi de ATMACA’nın son testindeki başarısından bahsetti.

Roketsan tarafından geliştirilen füzenin hem rekor menzile ulaştığını hem de hedefleri tam isabet vurduğunu duyurdu.