Türkiye'nin hamlesi sonuç verdi! Kerkük'te 100 yıl sonra bir ilk

18 Aralık 2023'te Kerkük'te 18 yıl aranın ardından sandık başına gidildi. Türkiye'nin de gayretleriyle 9 Türkmen partisi tek liste olarak seçime girdi.

16 sandalyeye sahip Kerkük İl Meclisi'nde, seçim sonucunda üye sayısında denge oluştu. İlk toplantısını seçimden 7 ay sonra yapan Kerkük İl Meclisi, yerel yönetimini oluşturamıyordu.

Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi

Aylardır süren belirsizlik Türkiye'nin diplomatik çabaları sonucu çözüme kavuştu.

Kerkük İl Meclisi'nde varılan mutabakata ilişkin bilgilere ilk kez TRT Haber ulaştı. Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye, uzun süredir Kerkük’te dönüşümlü valilik modeli üzerinde çalışıyordu.

Varılan mutabakata göre Türkmenler, Kürtler ve Araplar valilik görevini dönüşümlü olarak üstlenecek. Böylece 100 yıl sonra Türkiye'nin girişimleriyle Kerkük'te bir Türkmen vali olacak.

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"Kerkük'te terör örgütleri barınmamalı"

Diplomatik Kaynaklar, gelişmeye ilişkin TRT Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu.

Varılan mutabakatla kurulacak idarenin, PKK terör örgütünün varlığına izin vermemesi gerektiği vurgulandı. Kerkük'te tüm yerel unsurları temsil eden bir yönetimin oluşması temennisinde bulunuldu.

Diplomatik kaynakların ifadeleri şu şekilde:

"Yerel unsurların çeşitliliği bakımından 'barış içinde bir arada yaşama' ilkesinin sembolü olması gerektiğine inandığımız Kerkük, Irak’ın bütünlüğü, istikrarı ve güvenliği bakımından ülkenin yapı taşı niteliğindeki bir vilayetidir. Kerkük’te 18 yıl aradan sonra yapılan vilayet seçimleri sonucunda kurulacak idareye tabiatıyla Kerküklüler karar verecek olup, temennimiz başta PKK olmak üzere terör örgütleri ve iltisaklı yapıların vilayette melce bulmasına hiçbir surette meydan verilmemesi. Türkmenler dahil Kerkük’teki tüm yerel unsurların temsilini temin eden bir yönetim teşkil edilmelidir"

Kaynak: TRT Haber