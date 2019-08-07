Türkiye'nin hamlesi sonrası şer ittifakı harekete geçti! Bugün anlaştılar

Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüşme gerçekleştiren İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi, Doğu Akdeniz'deki enerji meselelerini masaya yatırdı. ABD, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan çok sayıda konuda anlaşma vardı. Türkiye'nin daha önce bölgeye gönderdiği Yavuz gemisi, bugün sondaj faaliyetlerine başlamıştı.

Yunanistan, ABD, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin enerji bakanları başkent Atina'da bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde birçok konuda anlaşma sağlandı ve işbirliğinin daha da arttırılması kararlaştırıldı.

Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve ABD'nin enerji, siber ve altyapı güvenliğindeki işbirliğini ilerletme kararı aldığını söyledi.

Kıbrıs Rum Kesimi Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis gazetecilere verdiği demeçte, ülkesinin doğal kaynakları arama hakkı konusunda meslektaşlarından güvence ve tam destek aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon ise, enerjinin bölgede daha geniş siyasi istikrar için bir köprü olabileceğini dile getirdi.

Yavuz gemimiz sondaj faaliyetlerine başlamıştı

Türkiye'nin daha önce bölgeye gönderdiği Yavuz gemisi, bugün sondaj faaliyetlerine başlamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin bugün itibarıyla bin 710 metre sondaj derinliğine ulaştığını belirtmişti.