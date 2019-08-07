0553 313 94 23

Türkiye'nin hamlesi sonrası şer ittifakı harekete geçti! Bugün anlaştılar

Yavuz gemisinin sondaj faaliyetlerine başlamasının ardından Yunanistan'da bir araya gelen İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi, Doğu Akdeniz konusu başta olmak üzere birçok konuda anlaşmaya vardı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:37
Türkiye'nin hamlesi sonrası şer ittifakı harekete geçti! Bugün anlaştılar

Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüşme gerçekleştiren İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi, Doğu Akdeniz'deki enerji meselelerini masaya yatırdı. ABD, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan çok sayıda konuda anlaşma vardı. Türkiye'nin daha önce bölgeye gönderdiği Yavuz gemisi, bugün sondaj faaliyetlerine başlamıştı.

Yunanistan, ABD, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin enerji bakanları başkent Atina'da bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde birçok konuda anlaşma sağlandı ve işbirliğinin daha da arttırılması kararlaştırıldı.

Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve ABD'nin enerji, siber ve altyapı güvenliğindeki işbirliğini ilerletme kararı aldığını söyledi.

Kıbrıs Rum Kesimi Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis gazetecilere verdiği demeçte, ülkesinin doğal kaynakları arama hakkı konusunda meslektaşlarından güvence ve tam destek aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon ise, enerjinin bölgede daha geniş siyasi istikrar için bir köprü olabileceğini dile getirdi.

Yavuz gemimiz sondaj faaliyetlerine başlamıştı

Türkiye'nin daha önce bölgeye gönderdiği Yavuz gemisi, bugün sondaj faaliyetlerine başlamıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin bugün itibarıyla bin 710 metre sondaj derinliğine ulaştığını belirtmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:37
  1. ABD
  2. Doğu Akdeniz
  3. İsrail
  4. Yunanistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hrant Dink davasında gerekçeli karar
    1. Hrant Dink davasında gerekçeli karar
    2. Arsasından geçtiği gerekçesiyle yolu..
    3. Bir Gelecek'ten "Geleceğine Kan Ver"..
    4. Gaziantep’te otomobil ile minibüs..
    5. Kahramanmaraş'ta 3 katlı ahşap ev yandı
    6. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    7. İzmir'de iki aile arasında silahlı..
    8. Düzce'de oto hırsızlığı şüphelilerine..
    9. Salihli çocuk karnavalıyla şenlendi
    10. Cam silerken 4. kattan otomobilin..
    11. Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla..
    12. Karaköprü Kurban Bayramı’na..
    13. Salihli OSB yönetimi toplandı
    14. Kars'ta gün batımı
    15. Pakistan’dan kritik Hindistan kararı
    16. Evlerinin yanışını gözyaşı içinde..
    17. Turşu Festivali 31 Ağustosta
    18. Dönüşümün yol haritası İstanbullu..
    19. Atambayev'in evine polis operasyonu
    20. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    21. Hakkari’de eğitim toplantısı
    22. Bodrum’daki orman yangını tehlikeli..
    23. Türkiye'nin hamlesi sonrası şer..
    24. Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı..
    25. CHP'li belediyede Halk TV’cinin eşi..
    26. İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10..
    27. Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12..
    28. Tunus Savunma Bakanı cumhurbaşkanı..
    29. Dünya Yıldızlar Taekwondo..
    30. Sefaköy’de atık deposundaki yangın..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"