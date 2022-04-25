  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye’nin hamlesi Rusya’yı rahatsız etti: Ankara henüz bunu yapmadı
Dünya

Türkiye’nin hamlesi Rusya’yı rahatsız etti: Ankara henüz bunu yapmadı

Türkiye’nin, Suriye’ye giden Rus uçaklarına hava sahasını kapatması Moskova'yı rahatız etti. Rus uzman Semen Bagdasarov, Ankara'nın Boğazları kapatabileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 08:23:00 -
Türkiye’nin hamlesi Rusya’yı rahatsız etti: Ankara henüz bunu yapmadı

Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri uzmanı Semen Bagdasarov, Türkiye'nin hava sahasını kapatma hamlesinden rahatsız oldu.

"Henüz Boğazları kapatmadılar"

Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan Bagdasarov, “Henüz Boğazları kapatmadılar. Ama bir şekilde kapamaya çalışırlarsa şaşırmam. Hmeynim Üssü’nden bazı uçakların, özel operasyona gönderilmesinin de bu kararın nedeni olabileceğini göz ardı etmiyorum. Böylece Türkiye bunu engelliyor. Gökyüzünü kapattı, şimdi uçmayı deneyin. Bir NATO ülkesinden de bu beklenirdi” değerlendirmesini yaptı.

Turkrus

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay