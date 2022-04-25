Türkiye’nin hamlesi Rusya’yı rahatsız etti: Ankara henüz bunu yapmadı

Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri uzmanı Semen Bagdasarov, Türkiye'nin hava sahasını kapatma hamlesinden rahatsız oldu.

"Henüz Boğazları kapatmadılar"

Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan Bagdasarov, “Henüz Boğazları kapatmadılar. Ama bir şekilde kapamaya çalışırlarsa şaşırmam. Hmeynim Üssü’nden bazı uçakların, özel operasyona gönderilmesinin de bu kararın nedeni olabileceğini göz ardı etmiyorum. Böylece Türkiye bunu engelliyor. Gökyüzünü kapattı, şimdi uçmayı deneyin. Bir NATO ülkesinden de bu beklenirdi” değerlendirmesini yaptı.

Turkrus