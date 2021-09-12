Türkiye'nin hamlesi hakkında açıklama geldi! "Olumlu bakıyoruz"

Etiyopya'nın Hartum Büyükelçiliğinde Etiyopya takvimine göre yeni yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen programda Büyükelçi Yibeltal Aemro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barışçıl bir şekilde, diyalog ve müzakere yoluyla varılmayan çözümler kalıcı değildir." dedi.

Sudan'la olan Hedasi Barajı, sınır ve Etiyopya'dan Sudan'a sığınan mülteciler sorunlarının diyalog masasına oturarak çözülebileceğini söyleyen Aemro, Türkiye ve Cezayir'in iki ülke arasındaki sorunları çözmek için çabalarına övgüde bulundu.

Etiyopya Büyükelçisi, "Türkiye ve Cezayir dahil olmak üzere Etiyopya ve Sudan arasındaki sorunların çözümüne yardımcı olan tüm kardeş ülkelere ve bunu yapmak isteyen herkese olumlu bakıyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki kriz

Etiyopya hükümeti, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen Hedasi Barajı'nın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajın ilk ve ikinci dolumunu gerçekleştirmişti.

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 80 bine yaklaşmıştı.

Addis Ababa, Sudan ordusunu kendi topraklarındaki kampları ele geçirmekle suçlarken Hartum bunu reddediyor.

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele, dün devlet ajansına yaptığı açıklamada, barajın iki türbini kullanarak bir ay içinde elektrik üretmeye başlayacağını dile getirmişti.