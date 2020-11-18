Türkiye'nin haberleşme uyduları milli kaynaklarla sigortalandı

ANKARA (AA) - Türksat 3A, 4A ve 4B haberleşme uyduları, 1 yıl süreyle olası risklere karşı 2 milyar 225 milyon lira tutarındaki güvenceyle Türkiye Sigorta tarafından sigortalandı.



Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ile Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, kurumlar arasındaki iş birliği anlaşmasını düzenlenen törende imzaladı.

Şen, törendeki konuşmasında, uyduların, afet yönetme, iklim değişikliklerini gözlemleme, iletişim ve erişimin sağlanması gibi hayati hizmetler sunduğunu söyledi. Şen, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin uyduları milli kaynaklarla sigortalanarak, ülke kaynakları ülkemizde kalacak ve kullanılacak. Türksat 3A, 4A ve 4B haberleşme uydularının görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma ve çarpışma gibi olağanüstü durumlara karşı teminat sağlanacak."

- "Türkiye'yi dünyada önemli konumda yer alma fırsatı bekliyor"

Şen, yapılan yatırımlar yoluyla Asya, Avrupa ve Afrika'da 118 ülkede yaşayan 3 milyarın üzerindeki insana uydu hizmetlerini eriştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bu yıl filomuza katılacak olan Türksat 5A ve önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak olan Türksat 5B uyduları ile şirketimiz 5 aktif uyduya sahip olacak ve dünya uydu operatörleri arasında önemli bir yere taşınacaktır." diye konuştu.

Türksat 5A ve 5B'nin Türkiye'nin hem uzaydaki gücünü hem de haberleşme gücünü artıracağını vurgulayan Şen, uydulara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu iki uydunun uzaya gönderilmesiyle 31 derece doğu ve 42 derece doğu yörüngelerinde yeni Ku-Bant frekans hakları kazanacağız. Dolayısıyla 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusu, yalnızca Ku frekans bandında hizmet vermekle kalmayacak, aynı zamanda bu yörüngedeki tüm yörünge haklarımızın da korunmasını sağlayacak. Türksat 5B uydumuz ise 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek ve yörüngesindeki uydularımızın yedeklenmesini de sağlayacak. Ku ve Ka frekans bandına sahip genişbant haberleşme hizmeti verecek."

- Uyduların toplam değeri 280 milyon doları aşıyor

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Benli de "İş birliğimiz kapsamında Türkiye'nin bir anlamda uzaydaki gözleri konumunda bulunan ve toplam değeri 280 milyon doları aşan milli haberleşme uydularımız Türksat 3A, 4A ve 4B'yi 1 yıl süreyle teminat altına almaktan mutluluk duyuyoruz. Olası risklere karşı 2 milyar 225 milyon lira tutarında güvence sağlıyoruz." dedi.

- "Poliçemiz göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma gibi riskleri kapsıyor"

Türkiye'nin uydu teknolojilerinde çok önemli bir mesafe katettiğini belirten Benli, sigorta poliçesine ilişkin şunları kaydetti:

"Yörüngedeki Uydu Operasyon Sigorta Poliçemiz, yangın ve ek teminatlarını içermesinin yanında uydularımızın yörüngesinde görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma ve çarpışma gibi risklere karşı da güvence altına almış oluyor."

Doğal gaz keşfinin yapıldığı Tuna-1 Kuyusu, Akkuyu Nükleer Santrali ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin poliçelerini de Türkiye Sigorta'nın yaptığını dile getiren Benli, "Bu ilk adımların devamında da yine yerli ve milli alanlara teminat vermeyi sürdürecek, çağın getirdiği yepyeni ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üreteceğiz. Önce bölgemizde sonrasında da küresel ölçekte bir marka olmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.