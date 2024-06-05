Türkiye’nin gururu oldu: Burası Japonya’da değil, Türkiye’de bir yer: Ve; 7 gün 24 saat hizmette

Gençlere ve eğitime yönelik önemli projelere imza atan Şahinbey Belediyesi, Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi’ni vatandaşın hizmetine sunduğu günden bu yana öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Şehre önemli bir proje daha kazandırmanın haklı gururunu yaşayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi kütüphaneye davet ederek “Çıkın çıkın gelin” diyor.

Tahmazoğlu paylaşımında şu bilgileri veriyor:

“Şahinbey Millet Kütüphanemizde neler mi var?

40 bin metrekare kapalı alanda

Kişisel ve grup çalışma salonları

Lise, üniversite hazırlık; lisans ve lisansüstü çalışma salonları

Binlerce basılı kitap, milyonlarca elektronik kaynak

Kişisel gelişiminizi ve araştırmalarınızı destekleyecek veritabanları

Kitap okuma ve değerlendirme salonları

Çocuk Kütüphanesi

Engelsiz Yaşam Birimi

Güzel Sanatlar Kütüphanesi

Zeka oyunları ve koleksiyon odaları

7 gün 24 saat açık çalışma salonları”