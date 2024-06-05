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Türkiye’nin gururu oldu: Burası Japonya’da değil, Türkiye’de bir yer: Ve; 7 gün 24 saat hizmette

Yeniakit Publisher
2024-06-05 16:07:00 -
Türkiye’nin gururu oldu: Burası Japonya’da değil, Türkiye’de bir yer: Ve; 7 gün 24 saat hizmette

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi kütüphaneye davet ederek “Çıkın çıkın gelin” diyor.

 

Gençlere ve eğitime yönelik önemli projelere imza atan Şahinbey Belediyesi, Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi’ni vatandaşın hizmetine sunduğu günden bu yana öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Şehre önemli bir proje daha kazandırmanın haklı gururunu yaşayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi kütüphaneye davet ederek “Çıkın çıkın gelin” diyor.
Tahmazoğlu paylaşımında şu bilgileri veriyor:
“Şahinbey Millet Kütüphanemizde neler mi var?
40 bin metrekare kapalı alanda
Kişisel ve grup çalışma salonları
Lise, üniversite hazırlık; lisans ve lisansüstü çalışma salonları
Binlerce basılı kitap, milyonlarca elektronik kaynak
Kişisel gelişiminizi ve araştırmalarınızı destekleyecek veritabanları
Kitap okuma ve değerlendirme salonları
Çocuk Kütüphanesi
Engelsiz Yaşam Birimi
Güzel Sanatlar Kütüphanesi
Zeka oyunları ve koleksiyon odaları
7 gün 24 saat açık çalışma salonları”

 

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