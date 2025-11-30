Türkiye’nin gücünü Papa gördü Papaseverler görmedi! Meşruiyetçiler karalar bağladı

YENİAKİT HABER MERKEZİ İSTANBUL

Her fırsatta mütedeyyin kesime saldıran ve AK Parti iktidarının gizli bir ajandası olduğunu ve Türkiye’yi ‘şeriat ülkesi’ haline getireceğini öne süren laikçi azınlık, ikiyüzlülükte sınır tanımıyor. Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıktıkları halde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce başlatılan restorasyon süreci kapsamında ibadethanenin içine iş makineleri sokulmasına karşı çıkan ve Hilal’in haça üstünlüğünün sembolü olan kutlu mabede sözde sahip çıkan seküler azınlık, şimdi de Hıristiyan efendilerine bayrak açtı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın “meşruiyet” sözü üzerinde günlerce tepinen ve Türkiye’nin küresel arenada itibarının sıfırlandığı yalanını dolaşıma sokarak, Erdoğan’ı hedef alan muhalif kesim, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Vatikan Devlet Başkanı Papa 4. Leo’nun gelişiyle Hıristiyanlara de düşman oldu.

LAİKLER EFENDİLERİNE BİLE DÜŞMAN OLDU

Çocuklarına “Leo, Alya, Mia, Zoe” gibi yabancı isimleri layık gören malum kesim, Birinci İznik Konsili 19 Haziran ile 25 Ağustos 325 tarihleri arasında gerçekleştiği halde, 1700’üncü yıldönümü sebebiyle batık bazilikada yapılan temsili ayine farklı anlamlar yükleyerek, ülkemize siyasi tuzak kurulduğunu ve CHP iktidarda olsa bu ziyarete izin vermeyeceğini dillendirdi. Gerçekte ise, Papa’nın başta kendi ülkesi ABD olmak üzere başka ülkelere gitmek yerine ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapması, Türk halkının İslam’ın temsilciliği ve Siyonizm karşıtlığı noktasında muhatap alınacak tek ülke olduğu gerçeğini tescilledi. Türkiye’nin dış politikada küresel bir aktör haline geldiği gerçeğini gizlemeye çalışan malum medyanın ve seküler azınlığın ikircikli tavrını gazetemize değerlendiren

uzmanlar ise, “Yıllarca Papa’ya biat eden ve Başkan Erdoğan’ı hedef alanlar, ziyaretin ardından efendilerine düşman oldu” görüşünde birleşti.

Kritik ziyareti gazetemize değerlendiren Stratejist Murat Akan, şunları söyledi:

KARA KAŞIMIZA KARA GÖZÜMÜZE GELMEDİ

“1.5 milyarlık Katolik dünyasının lideri konumundaki Papa’nın Türkiye’ye gelmesi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Türkiye’nin burada merkez olması, küresel siyasette ve politikadaki önemini gösteriyor. Ziyaret elbette siyasi bir boyut taşıyor; fakat aynı zamanda dini bir yönü de bulunuyor. Siyasi açıdan bakıldığında, son yıllarda Türkiye’nin küresel siyasette izlediği politikalar, savunma sanayi alanındaki adımlar ve bölgesel konulardaki liderlik rolü, dünya tarafından yakından izleniyor ve takdir ediliyor. Bu durum, Türkiye’nin küresel siyasetin merkezinde olduğunu gösteriyor ve ziyareti siyasi açıdan önemli kılıyor. Dini açıdan ise Papa, Türkiye’ye ilk kez gelmiyor; daha önce 5 kez Papalar ziyaret etmiş. Bu nedenle, Anıtkabir ziyareti sırasında yaşanan asker selamı gibi eleştirileri abartılı buluyorum. Devlet adamlarını karşılama törenleri ve protokoller sadece Papa’ya özgü değil; normal prosedürler çerçevesinde gerçekleşiyor. Elbette dini ritüeller ve ayinler yapılmış olabilir; ancak Türkiye’ye gelmesini sağlayan ana faktör, Papa’nın siyasi kimliğidir. Vatikan Devletinin Başkanı olarak Türkiye’ye davet edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Bu nedenle ziyareti siyasi bir ziyaret olarak değerlendirmek daha doğru olur. Muhalif kesimler, Papa’nın ziyaretini hükümeti eleştirme amacıyla kullanabilir. Bu ikiyüzlülük örneğidir; zira daha önce Papa’nın Türkiye’ye gelmesine yönelik benzer eleştiriler yapılmamıştır.”

Kaynak: Yeniakit