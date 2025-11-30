  • İSTANBUL
Üç bakanlık "Kadına şiddette bildirim sistemi" oluşturacak Mevzuata şiddet ayarı
Üç bakanlık "Kadına şiddette bildirim sistemi" oluşturacak Mevzuata şiddet ayarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının işbirliğinde kadın cinayeti verilerine ilişkin uzmanlaşmış bir yapı oluşturulacak. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı’na göre, kadın dostu güvenli şehir yaklaşımını desteklemek amacıyla, vatandaşların güvenli alanlar, risk taşıyan bölgeler ve yaşadıkları olumsuz deneyimler hakkında geri bildirim verebilecekleri bir sistem kurulacak.

Sistem mobil uygulama, web platformu ve çağrı merkezi kanalları üzerinden çalışacak. Alınan geri bildirimler, yerel yönetimler ve kolluk birimleri tarafından değerlendirilerek şehir planlaması ve güvenlik önlemlerine entegre edilecek.

Aile, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının işbirliğinde kadın cinayeti verilerine ilişkin uzmanlaşmış bir yapı oluşturulacak. Dünyada “Femicide Observatory” (Kadın Cinayetleri Gözlemevi veya İzleme Merkezi) adıyla bilinen yapı incelenerek, Türkiye için en uygun model geliştirilecek. Kadın cinayetleri hakkında veri toplayarak ve inceleyerek bu cinayetlerin daha doğru belgelenmesi sağlanacak; politikalardaki eksiklikler tespit edilip, önlem alınacak.

6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Kanunun şiddet mağdurunun korunması ve şiddetin önlenmesindeki etkisine yönelik araştırma yürütülecek. Şiddet suçlarında caydırıcılığın sağlanması ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik mevzuat analizi yapılacak. Belediyelerin kadın konukevi açma zorunluluğunun etkin uygulanabilmesi için rapor hazırlanacak.

Kadınların adalete ve hizmetlere erişim süreçlerine ilişkin bilgiye hızlı ulaşabilmesi için internet sitesi ve mobil uygulama geliştirilecek. Kolluk tarafından kullanılan risk değerlendirme formu gözden geçirilecek; mağdurun risk durumunu daha hızlı ve doğru tespit etmeye yönelik hale getirilecek. Güncellenen form standart olarak kullanılacak. Ayrıca, “Dijital Ortamda Hakların Korunması Kılavuzu” hazırlanacak.

