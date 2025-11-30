  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medyada Tehdit!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medyada Tehdit!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyada yapılan tehdit içerikli paylaşım üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, paylaşımla ilgili derhal soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyada yapılan tehdit içerikli paylaşım üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, paylaşımla ilgili derhal soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli paylaşıma ilişkin başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli bir paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen T.A.V. hakkında, "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan gözaltı kararı verildi.

Şüpheli T.A.V. polis ekiplerince Bursa'da yakalanarak, gözaltına alındı.

