AK Partili Elitaş salonu terk etti! CHP’nin kurultayında büyük kepazelik
CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’na misafir olarak katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, ana muhalefet partisinin kurultayında gösterilen sinevizyon gösterisi sırasında terbiyesizce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yuhalatılması kepazeliğine salonu terk ederek tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’na, AK Parti adına katılarak kendisine ayrılan yerden kurultay çalışmalarını izledi. Ancak kurultaya katılanlara izletilen sinevizyon gösterisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri ekrana yansıdığında CHP’li delegeler ve seyirciler yuhalamaya başladı.
YAPILAN TERBİYESİZLİĞE TEPKİ GÖSTERDİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan terbiyesizlik üzerine derhal yerinden kalkan Mustafa Elitaş, salonu terk ederek tavrını ortaya koydu.
