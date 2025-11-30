Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Karadeniz’de iki ticari gemiye yapılan saldırıların dikkatle takip edildiğini belirtti. Ala, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde gerçekleşen bu eylemlerin ciddi risk oluşturduğunu vurgularken, bölgede seyrüsefer ve deniz güvenliğinin zarar görmesinin hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını ifade etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Karadeniz'de iki ticari gemiye yönelik saldırılara ilişkin, "Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgemizde gerçekleşen ticari tanker saldırılarının oluşturduğu riskleri endişeyle izliyor ve Türkiye olarak bölgede seyrüsefer ve deniz güvenliğinin zarar görmesinin kimseye fayda sağlamayacağının altını çiziyoruz." açıklamasında bulundu.
Ala, NSosyal hesabından Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" isimli ticari gemilere ilişkin açıklama yaptı.
Efkan Ala, şunları kaydetti:
"Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgemizde gerçekleşen ticari tanker saldırılarının oluşturduğu riskleri endişeyle izliyor ve Türkiye olarak bölgede seyrüsefer ve deniz güvenliğinin zarar görmesinin kimseye fayda sağlamayacağının altını çiziyoruz. Ayrıca, ekonomik çıkarlarımızın korunması ve Karadeniz'in istikrarlı bir deniz havzası olarak kalması hususunda çok yönlü diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."