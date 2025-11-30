  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Oytun Erbaş'tan Caner Taslaman'a deve sidiği teşekkürü

Başkan Erdoğan'dan tarihi sözler: Senarist ve yönetmen aynı kardeşlerimizi kışkırttılar

Tek aday girdiği seçimi kazanan Özgür'den Kılıçdaroğlu yandaşlarına gözdağı

TOGG'dan Avrupa çıkarması

Tek aday Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi

QR kodla para çekenler dikkat: Fark etmeden ücret ödüyor olabilirsiniz

‘Yapamaz’ diyen CHP’liler rezil oldu! Nefes yazarından Bakan Murat Kurum'a övgüler

Aile Çalıştayı’nda haklı talep ‘Sapkın LGBT terör örgütü ilan edilsin’

Barış görüşmesi yolsuzluk gölgesinde: Zelenskiy'nin ekibinde skandal istifa! Yeni heyet Washington’a gidiyor

Ülkenin çevresindeki hava sahasını uçuşa kapatıyor ABD’den Venezuela’ya tecrit
Gündem Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!
Gündem

Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Karadeniz’de iki ticari gemiye yapılan saldırıların dikkatle takip edildiğini belirtti. Ala, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde gerçekleşen bu eylemlerin ciddi risk oluşturduğunu vurgularken, bölgede seyrüsefer ve deniz güvenliğinin zarar görmesinin hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını ifade etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Karadeniz'de iki ticari gemiye yönelik saldırılara ilişkin, "Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgemizde gerçekleşen ticari tanker saldırılarının oluşturduğu riskleri endişeyle izliyor ve Türkiye olarak bölgede seyrüsefer ve deniz güvenliğinin zarar görmesinin kimseye fayda sağlamayacağının altını çiziyoruz." açıklamasında bulundu.

Ala, NSosyal hesabından Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" isimli ticari gemilere ilişkin açıklama yaptı.

 

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgemizde gerçekleşen ticari tanker saldırılarının oluşturduğu riskleri endişeyle izliyor ve Türkiye olarak bölgede seyrüsefer ve deniz güvenliğinin zarar görmesinin kimseye fayda sağlamayacağının altını çiziyoruz. Ayrıca, ekonomik çıkarlarımızın korunması ve Karadeniz'in istikrarlı bir deniz havzası olarak kalması hususunda çok yönlü diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

Karadeniz'de hareketli saatler! Zonguldak'tan yola çıktı
Karadeniz'de hareketli saatler! Zonguldak'tan yola çıktı

Dünya

Karadeniz'de hareketli saatler! Zonguldak'tan yola çıktı

Bakan Uraloğlu: Karadeniz'deki patlamalar mayın, füze ya da drone olabilir
Bakan Uraloğlu: Karadeniz'deki patlamalar mayın, füze ya da drone olabilir

Gündem

Bakan Uraloğlu: Karadeniz'deki patlamalar mayın, füze ya da drone olabilir

Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı
Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı

Gündem

Karadeniz'de Vırat Gemisine İkinci Saldırı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23