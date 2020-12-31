“Türkiye’nin gücünü dosta düşmana gösterdik”

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Doğu Akdeniz’e değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin kendi meşru çıkarları için adım attığında herkesi memnun etmediklerini gördüklerini belirterek, şunları dile getirdi:

Önceliğimiz milli çıkarlarımız

“Önceliğimiz Türkiye’nin ve milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz’de diyalog çağrılarımız sonuç vermeyince tek taraflı adımlara karşı biz de sahada faaliyet gösterdik. Bize rağmen bir şey yapılamayacağını sadece Akdeniz etrafındaki kıyıdaş ülkelere, Avrupa Birliği’ne değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi de dost da düşman da gördü. Ama bizim gerçekten arzumuz Doğu Akdeniz’in bir barış ve istikrar bölgesi olması.”

S-400’de diyalog devam ediyor

S-400 meselesi ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu da belirten Çavuşoğlu, “Türkiye her zaman diyalogdan yana olduğu için söz konusu teklife evet dedik. Şu an ortak bir çalışma grubu kurulmadı ama görüşmeler var. Çalışma grubu kurulunca ilan ederiz” dedi.