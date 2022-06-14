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Spor Türkiye'nin grupta kaç puanı var? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu
Spor

Türkiye'nin grupta kaç puanı var? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu

Uluslar Ligi fikstürü | A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grubu'na iyi başladı. Çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen ay-yıldızlıların kaç puanı olduğu ise merak konusu. Peki, milli takımın grupta kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2022-06-14 23:48:00 -
Türkiye'nin grupta kaç puanı var? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye 4. maçında Litvanya ile karşılaştı. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var?

Türkiye'nin grupta kaç puanı var? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu

Türkiye, Ulusla C Ligi 1.Grup'ta çıktığı 4 maçı da kazandı.

Türkiye-Litvanya maç sonucu (ÖZET)
Türkiye-Litvanya maç sonucu (ÖZET)

Spor

Türkiye-Litvanya maç sonucu (ÖZET)

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