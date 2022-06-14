Türkiye'nin grupta kaç puanı var? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu
Uluslar Ligi fikstürü | A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grubu'na iyi başladı. Çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen ay-yıldızlıların kaç puanı olduğu ise merak konusu. Peki, milli takımın grupta kaç puanı var?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye 4. maçında Litvanya ile karşılaştı. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var?
Türkiye'nin grupta kaç puanı var? Uluslar Ligi Türkiye puan durumu
Türkiye, Ulusla C Ligi 1.Grup'ta çıktığı 4 maçı da kazandı.