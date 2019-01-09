0553 313 94 23

Türkiye’nin görkemli falezleri

Ürkütücü görüntülerine rağmen sık sık gidip fotoğraf çekildiğimiz, kenarında oturduğumuz, dalgaların kayalıklara vuruşunu izlediğimiz uğrak noktamız. Gelin Türkiye’nin dört bir yanındaki falezlere yakından bakalım...

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:04
Türkiye’nin görkemli falezleri

KARADENİZ’İN NÖBETÇİLERİ

Karadeniz'in en güzel sahil kıyılarından birine sahip olan Güzelcehisar Koyu, bu sene keşfedeceğiniz yeni yerler arasında mutlaka yerini almalı. Bartın’ın Güzelcehisar sahilindeki sütünlar tam 80 milyon yıldan beri ayakta duruyor. Karadeniz’in bu görkemli falezleri, yeryuvarının çağlar boyunca geçirdiği değişimlerin de en görkemli örneği.

Türkiye’nin görkemli falezleri

DALGANIN BAŞ YAPITI: KERPE KAYALIKLARI

Kocaeli il sınırlarındaki Kerpe’nin kayalıkları, killi kireçtaşlarıyla falezlerin en güzel örneklerinden. Kayaları oyan dalgalar falezlerin içine mağaralar oluşturuyor ve bize de bunun keyfini sürmesi kalıyor. Kartal Kayalıkları olarak da bilinen bu ilginç kaya oluşumlarından denize atlamak bazıları için ayrı bir keyif. Kartal Kayalıkları ayrıca Kerpe gün batımını izlemek için harika bir yer.

Türkiye’nin görkemli falezleri

İSTANBUL’UN KARADENİZ SAHİLİ

Çilingöz Tabiat Parkı, İstanbul’un Karadeniz sahilinde kalıyor. Kayalıklar, hırçın denizin heykeltraş gibi yeteneğini gösteriyor. 80 metre genişliğinde, ince kumlu bir plaja sahip olan Çilingoz Tabiat Parkı'nın hemen yanından Çilingoz Deresi de geçiyor. Bu kısımda oluşan gölet alanının etrafında sazlıklar bulunuyor. Çilingöz'a gidildiği zaman deniz, orman, göl ve sazlık manzarasını bir arada görmeniz mümkün. Bir diğer İstanbul rotamızda Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun Mahallesi’nin görkemli falezlerini görüyoruz. Doğanın dik duvarları, sonsuza dek uzanıyormuş gibi gözüküyor.

Türkiye’nin görkemli falezleri

CENEVİZ KALESİ'NİN TAMAMLAYICISI

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki Ceneviz Kalesi’nin doğusuna uzanan kayalıklar büyülü bir manzaraya sahip. Zamanın tortuları burada eski bir kitaba benzeyen falez oluşturmuş. Ceneviz Kalesi doyumsuz plajları ve tarihi dokusunun yanında, Akçakoca’nın en fazla tercih edilen piknik ve mesire alanı olma özelliği taşır. Muhteşem manzarayı izleyerek tarihi kale ile iç içe piknik yapabilir, denizin ve kumun tadını çıkarabilirsiniz Çanakkale’de, Marmara Denizi kıyısındaki Karabiga falezler ve koylar süslüyor.

Türkiye’nin görkemli falezleri

SİNOP’UN YÜKSEK KIYILARI

Sinop’un Sarıkum sahilindeki volkanik kumtaşlarına yukarıdan bakıldığında Karadeniz kıyısındaki yüksek falez, aşınım düzlüğü, pırıl pırıl sahiller ve renkli ormanları görebiliyorsunuz.

Türkiye’nin görkemli falezleri

EN ÇOK FALEZİ ANTALYA’DA GÖREBİLİRSİNİZ

Türkiye’nin en tanınmış traverten falezleri, Antalya Limanı’nın yanı başında duruyor. Yüksekliği 40 metreyi bulan bu kıyı oluşumları kentleşme baskısı altında.

Türkiye’nin görkemli falezleri

Ege’nin en güzel köşelerinden İzmir’in Foça ilçesindeki jeolojik hazinelerden biri de Hayırsızada. Adaya biraz yüksekten bakınca Atatürk'e benzeyen bir silüet görüyorsunuz; bu yüzden halk adaya Atatürk adası diyor.

Türkiye’nin görkemli falezleri

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:04
  1. Düzce
  2. Bartın
  3. Sinop
  4. Kocaeli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Çanakkale
  8. Antalya
  9. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa inanıyor
    1. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa..
    2. Niğde'de yarın okullar tatil mi |..
    3. Depoya giren hırsızlar güvenlik..
    4. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    5. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    6. Her gece Katedral'de buluşuyorlar..
    7. Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur..
    8. Türkiye’nin görkemli falezleri
    9. Taşınabilir Antitank Radarı envantere..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı..
    11. Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
    12. “Arapları öldürün!”
    13. Kamuda Blokzincir Konferansı
    14. Öğrencileri taşıyan midibüsün kayma..
    15. Kamuda Blokzincir Konferansı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı..
    17. İnsanlara sadakatı ile bilinen..
    18. İngiltere'de kritik tarih belli oldu
    19. Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan..
    20. Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı