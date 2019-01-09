Türkiye’nin görkemli falezleri

KARADENİZ’İN NÖBETÇİLERİ

Karadeniz'in en güzel sahil kıyılarından birine sahip olan Güzelcehisar Koyu, bu sene keşfedeceğiniz yeni yerler arasında mutlaka yerini almalı. Bartın’ın Güzelcehisar sahilindeki sütünlar tam 80 milyon yıldan beri ayakta duruyor. Karadeniz’in bu görkemli falezleri, yeryuvarının çağlar boyunca geçirdiği değişimlerin de en görkemli örneği.

DALGANIN BAŞ YAPITI: KERPE KAYALIKLARI

Kocaeli il sınırlarındaki Kerpe’nin kayalıkları, killi kireçtaşlarıyla falezlerin en güzel örneklerinden. Kayaları oyan dalgalar falezlerin içine mağaralar oluşturuyor ve bize de bunun keyfini sürmesi kalıyor. Kartal Kayalıkları olarak da bilinen bu ilginç kaya oluşumlarından denize atlamak bazıları için ayrı bir keyif. Kartal Kayalıkları ayrıca Kerpe gün batımını izlemek için harika bir yer.

İSTANBUL’UN KARADENİZ SAHİLİ

Çilingöz Tabiat Parkı, İstanbul’un Karadeniz sahilinde kalıyor. Kayalıklar, hırçın denizin heykeltraş gibi yeteneğini gösteriyor. 80 metre genişliğinde, ince kumlu bir plaja sahip olan Çilingoz Tabiat Parkı'nın hemen yanından Çilingoz Deresi de geçiyor. Bu kısımda oluşan gölet alanının etrafında sazlıklar bulunuyor. Çilingöz'a gidildiği zaman deniz, orman, göl ve sazlık manzarasını bir arada görmeniz mümkün. Bir diğer İstanbul rotamızda Arnavutköy ilçesine bağlı Karaburun Mahallesi’nin görkemli falezlerini görüyoruz. Doğanın dik duvarları, sonsuza dek uzanıyormuş gibi gözüküyor.

CENEVİZ KALESİ'NİN TAMAMLAYICISI

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki Ceneviz Kalesi’nin doğusuna uzanan kayalıklar büyülü bir manzaraya sahip. Zamanın tortuları burada eski bir kitaba benzeyen falez oluşturmuş. Ceneviz Kalesi doyumsuz plajları ve tarihi dokusunun yanında, Akçakoca’nın en fazla tercih edilen piknik ve mesire alanı olma özelliği taşır. Muhteşem manzarayı izleyerek tarihi kale ile iç içe piknik yapabilir, denizin ve kumun tadını çıkarabilirsiniz Çanakkale’de, Marmara Denizi kıyısındaki Karabiga falezler ve koylar süslüyor.

SİNOP’UN YÜKSEK KIYILARI

Sinop’un Sarıkum sahilindeki volkanik kumtaşlarına yukarıdan bakıldığında Karadeniz kıyısındaki yüksek falez, aşınım düzlüğü, pırıl pırıl sahiller ve renkli ormanları görebiliyorsunuz.

EN ÇOK FALEZİ ANTALYA’DA GÖREBİLİRSİNİZ

Türkiye’nin en tanınmış traverten falezleri, Antalya Limanı’nın yanı başında duruyor. Yüksekliği 40 metreyi bulan bu kıyı oluşumları kentleşme baskısı altında.

Ege’nin en güzel köşelerinden İzmir’in Foça ilçesindeki jeolojik hazinelerden biri de Hayırsızada. Adaya biraz yüksekten bakınca Atatürk'e benzeyen bir silüet görüyorsunuz; bu yüzden halk adaya Atatürk adası diyor.