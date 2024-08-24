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Dünya Türkiye'nin 'gizli savaş makinesini' yakın takibe aldılar!
Dünya

Türkiye'nin 'gizli savaş makinesini' yakın takibe aldılar!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 17:14:00 -
Türkiye'nin 'gizli savaş makinesini' yakın takibe aldılar!

Amerika merkezli savunma haberi sitesi, Türkiye'nin geliştirdiği ANKA III'ü ‘gizli İHA' diye niteleyerek yakın takibe aldı. Türkiye'nin ‘gizli İHA'sının havada iniş takımlarını geri çektiğine değinen ABD basını, haberinde “TUSAŞ, çığır açan ANKA III gizli insansız hava aracına yönelik yeni bir geliştirme kilometre taşına ulaştığını gururla duyurdu.” ifadelerini kullandı.

Amerika merkezli savunma haberi sitesi, Türkiye'nin geliştirdiği ANKA III'ü ‘gizli İHA' diye niteleyerek yakın takibe aldı. Türkiye'nin ‘gizli İHA'sının havada iniş takımlarını geri çektiğine değinen ABD basını, haberinde “TUSAŞ, çığır açan ANKA III gizli insansız hava aracına yönelik yeni bir geliştirme kilometre taşına ulaştığını gururla duyurdu.” ifadelerini kullandı.
ABD merkezli savunma haberi sitesi The Defence Post, Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III hakkında "Türkiye'nin ANKA III gizli İHA'sı 'önemli' bir kilometre taşına ulaştı" başlıklı bir haber yayımladı.

TÜRKİYE'NİN 'GİZLİ İHA'SI ANKA III'Ü İNCELEDİLER

Haberde, "TUSAŞ, çığır açan ANKA III gizli insansız hava aracına yönelik yeni bir geliştirme kilometre taşına ulaştığını gururla duyurdu." denildi.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya dikkat çekilen haberde, insansız platformunun (ANKA III) son uçuş testinde iniş takımlarını havada başarıyla geri çektiği aktarıldı.
Türkiye'nin savunma sanayisine övgülerde bulunulan haberde, ANKA III'ün önceki uçuşlarında iniş takımlarının havadayken dışarıda kaldığı hatırlatıldı.

Haberin devamında TUSAŞ, bunun ANKA III'ün geliştirilmesinde "önemli" bir aşamayı temsil ettiğini ve onu tam kapasite üretime ve konuşlandırmaya bir adım daha yaklaştırdığını söylediği ifade edildi.

The Defence Post haberinde ayrıca TUSAŞ'ın şu ifadelerine yer verdi;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor"

ANKA III HAKKINDA

Çift motorlu bir platform olan ANKA III, ileri aviyonik, otopilot sistemi ve elektro-optik/kızılötesi kamera gibi çeşitli son teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.

Sentetik açıklıklı radarı ile olumsuz hava koşullarında da etkili gözetleme ve keşif imkânı sağlıyor.

Ayrıca Türk hava savunma sistemi, düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştıran gizlilik özelliğine de sahip.

ANKA III, muharebe operasyonlarını desteklemek için hassas güdümlü bombalardan lazer güdümlü roketlere kadar çok çeşitli mühimmat taşıyabiliyor.

İnsansız hava aracı, ilk uçuşunu 2023 yılının Aralık ayında gerçekleştirerek 1 saat 10 dakika sürdü.

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Yorumlar

hasel

Sen işine bak ABD.Türkiye silah,motor vb satmazsan daha iyisini yaparız.Şimdiye kadar yaptıklarımız,yapacaklarımızın güvencesidir.
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