İSTANBUL (AA) - DataExpert ve Fortune Türkiye iş birliğiyle Turkcell ve Albaraka Türk ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin Finans Liderleri Zirvesi CFO Summit 2020, 17 Kasım’da Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleştirildi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle farklılaşan CFO Summit, Türkiye iş dünyasının liderlerini ağırladı.

“Reconnect” ana temasıyla düzenlenen zirvenin odağındaki soru, salgının iş dünyasını nasıl değiştirdiği oldu. Salgınla birlikte zorlu geçen bu yılın değerlendirmesi yapıldı ve sektörel öngörüler paylaşıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, salgın döneminde fikir alışverişi, beyin fırtınalarının çok önem taşıdığını belirterek, efektif bir platform olan CFO Summit’in bunları sağlayan bir alan olduğunu aktardı.

Krizin ortadan kalkması için bir arada çalışmanın önemine vurgu yapan Tuerkner, “Bu sayede ancak duruma özel çözümler bulabiliriz. Bütün paydaşların bir araya gelerek bunlar üzerinde çalışmaları ve çözümler bulmaları gerekiyor. Bu doğrultuda daha fazla fırsatlar ortaya çıkarabilmek için bizimle iletişime geçin.” ifadelerini kullandı.

Tuerkner, gelecek dönemde daha küçük iş programları oluşturulması için çalışmalara başladıklarını anımsatarak, özellikle KOBİ’lere verecekleri danışmanlık hizmetiyle çok önemli katkılar sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da salgın döneminde toplam internet trafiğinde yüzde 50’lik, sabit şebekede ise yüzde 110'luk artış olduğunu aktardı.

Erkan, altyapı yatırımlarının devam ettiğini belirterek, “Dünyanın en iyi internet altyapılarından birine sahip olmamız sayesinde bu süreçte herkes için kritik hale gelen iletişim ihtiyacını karşılayabilmekten dolayı mutluyuz.” açıklamasını yaptı.

Tüm dünyada ödeme sistemlerinin ve finansal araçların dijitalleşmesiyle tüketici alışkanlıklarının da değiştiğini ve Turkcell olarak tech-fin yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Erkan, “Pandemi sürecinin başlangıcı diyebileceğimiz mart ayında ülkemizde gerçekleşen temassız ödeme adedi geçen yıla kıyasla 3 kat artış gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, Paycell'in tüm ürünlerinin aktif müşteri sayısının bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 4,6 milyon olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Bu dönemde toplam işlem hacmi 2,2 milyar TL olarak gerçekleşen Paycell'in grup dışı gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 85’lik artış gösterdi. 2020’nin üçüncü çeyreğinde 11 bin üye iş yerinde kullanılan Paycell ile maliyet ve verimlilik avantajları sağlayan mevzuatlara uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı Paycell Android POS’u da müşterilerimizin kullanımına sunduk. Paycell’in büyümesinde yakaladığımız ivme, bir dünya markası olması yönündeki hedefimize olan inancımızı daha da artırdı. Paycell’in Türkiye’den çıkacak bir sonraki unicorn marka olacağına inanıyoruz.”





- "Bankacılık sektöründe, fintech'ler ve üçüncü partilerle iş birlikleri geleceğin rotası çizecek"





Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku ise dijitalleşmenin yalnızca bankacılık sektöründe değil, tüm sektörlerde büyük bir değişim ve dönüşüm yarattığını vurguladı.

Utku, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin dijitalleşme konusunda itici bir güç görevi gördüğünü belirterek, “Bu etkiler, müşterilerin ihtiyaç ve davranışlarında köklü değişimler meydana getirirken, bankaların da iş yapış biçimlerinde değişikliğe gitmelerini bir zorunluluk haline getirdi.” yorumunda bulundu.

Kovid-19’un etkisiyle nakit kullanımın azalarak, bankaların dijital ödeme sistemlerinde artış yaşandığının altını çizen Utku, “Bu anlamda, Albaraka Türk olarak, sahip olduğumuz ekosistem ile yeni nesil bankacılık hedefiyle pek çok yeni hizmet ve uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bankacılık sektöründe, fintech'ler ve üçüncü partilerle iş birlikleri geleceğin rotası çizecek. Biz de Albaraka Türk olarak bu farkındalıkla, insha Ventures çatısı altında fintech'ler ile iş birliği yapıyor ve ilklerin bankası olmaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, zirve kapsamında düzenlenen “Küresel Resesyon ve Sürdürülebilir Büyüme İkilemi Kıskacında Türk Ekonomisi ve Şirketlerimiz” başlıklı panelde yaptığı konuşmada, tüm ekonomilerde, sektörlerde iş yapma pratiğinin değiştiğini belirterek, “Artık finansal önlemler kadar finansal olmayan yani dijitalleşme, sosyal politikalar, sürdürülebilirlik politikaları hayati bir öneme sahip. Artık bu değişimlere adapte olabilenler ayakta kalabilecek.” ifadelerini kullandı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de ekonominin nasıl düzeleceğinin tüm dünyanın ortak bir sorunu olduğunu belirterek, “Ne olursa olsun ekonominin çarkları yeniden dönmeye başladı. Ancak küresel ekonominin kuralları değişti. Dinamik ihracatçılarımız oyunun bu yeni kurallarına uyum sağlama yeteneğine sahipler. Bu noktada Türkiye’nin çok büyük avantajları olduğunu düşünüyorum. Tedarik üssü, üretim üssü olma konusunda avantajlarımızı artık fırsata çevirmenin zamanı geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao ise esneklik ve uyum sağlama ihtiyacının hiçbir zaman bu kadar acil olmadığını belirterek, “Dijitalleşme ve Dördüncü Sanayi Devrimi gibi hepimizin bildiği kavramlar bir süredir tümüyle gündemimizde yer alıyor. Şimdi değişimi ve dönüşümü hızlandırmanın tam zamanı. Finans sektörünün de bu dönüşümde ön sıralarda yer aldığını söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.





- "İstanbul Havalimanı, Airport Health Accrediation programı kapsamında verilen sertifikayı alan dünyadaki ilk havalimanı"





İGA Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Kadri Samsunlu, “Kovid 19 Sonrası Strateji ve Risk Yönetimi” başlığında gerçekleşen panelde yaptığı konuşmada, pandemi döneminde özellikle Agile Dönüşüm ile iş süreçlerini adapte ettiklerini kaydetti.

Samsunlu, "Teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolcu deneyiminin yanı sıra Kovid-19 salgını süresince aldığı sağlık önlemleriyle İstanbul Havalimanı, Airport Health Accrediation programı kapsamında verilen sertifikayı alan dünyadaki ilk havalimanı." açıklamasını yaptı.

OPET Mali İşler Direktörü (CFO) Didem Kaman da, “Dayanıklılığı Artırmak” başlığı altında gerçekleşen son panelde yaptığı konuşmada, hızlı büyümesini sürdüren OPET Petrolcülük'ün, perakende satışlar, ticari ve endüstriyel yakıtlar, madeni yağlar, depolama ve uluslararası ticaret konularında faaliyet gösterdiğini aktardı.

Kaman, Opet’in kur ve fiyat hareketlerine karşı geliştirilen etkin risk politikaları çerçevesinde güçlü finansal sonuçlar alması için çalıştıklarını belirtti.

Assan Alüminyum CFO'su Zeynep Sarsan ise global yassı alüminyum sektörünün öncü üreticilerinden Assan Alüminyum'un Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da 3’üncü büyük alüminyum şirketi olduğunu ifade etti.

Sarsan, pandemide doğru planlama, pozitif düşünme, yüksek motivasyon alanlarına odaklandıklarının altını çizerek, yeni dönemde stratejik ihracat pazarlarına daha fazla odaklanacaklarını, üretime ve yatırıma ise hız kesmeden devam edeceklerini aktardı.