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Spor Türkiye'nin FIFA Dünya Kupası play-off'taki rakibi yarın belli oluyor
Spor

Türkiye'nin FIFA Dünya Kupası play-off'taki rakibi yarın belli oluyor

A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 12:32:00 -
Türkiye'nin FIFA Dünya Kupası play-off'taki rakibi yarın belli oluyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi yarın belli olacak.

Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipler arasında Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor.

Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

 

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