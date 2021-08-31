Türkiye'nin en pahalı golcüsü yola çıktı!

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Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki yeni transferi Diego Rossi, bugün 13.00'te İstanbul'da olacak. Amerika MLS takımı Los Angeles FC forması giyen Rossi'nin güncel piyasa değeri tam 18 milyon euro.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 12:18:00 -
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Fenerbahçe, gece yarısında 23 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Rossi ile anlaşma sağlandığını, oyuncunun da İstanbul'a davet edildiğini duyurdu. Diego Rossi, bugün 13.00'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

"Prensipte anlaşılmıştır"

Fenerbahçe'den, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" şu açıklama yapılmıştı.

Diego Rossi'nin güncel piyasa değeri şu anda 18 milyon euro. Geçen sezon devre arasında Tottenham ve Everton çok ciddi şekilde ilgileniyordu. Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmesi futbol kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu.

Diego Rossi, Fenerbahçeliler'in istediği net santrfor profilini karşılamıyor. İtalyan yıldız İsgine, Fenerbahçeli Pelkas'a yakın bir tarzı var.

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