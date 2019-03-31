Türkiye'nin en küçük mahallesi... İşte kazanan Türkiye'nin en küçük mahallesi unvanına sahip olan Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde kullanılan 18 oyun tamamını MHP'nin adayı Sait Kılıç aldı.

Türkiye'nin en küçük mahallesi olan Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde kullanılan 18 oyun tamamını MHP'nin Belediye Başkan adayı Sait Kılıç aldı. Oğuzeli ilçesinde 18 seçmeni bulunan Sütlüce Mahallesi'nde kurulan bir sandıkta tüm mahalleli sandık başına gitti. Sayımı tamamlanan sandıktan Cumhur İttifakı ve MHP'nin Oğuzeli Belediye Başkan adayı Sait Kılıç'a 18 oy çıktı. Geçersiz oyun olmadığı sandıktan diğer partilere ise hiç oy çıkmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.