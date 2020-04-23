Türkiye’nin En İyi İşvereni yine Kuveyt Türk

“5000+ Çalışan Sayısı” kategorisinde bu yılda birinci olan, üçüncü kez “Türkiye›nin En İyi İşvereni” seçilen Kuveyt Türk, “Finansın En İyisi” sektör özel ödülünün de üst üste üçüncü kez sahibi oldu. Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht ise “50-250 Çalışan Sayısı” kategorisinde en iyi işverenler listesine girdi.

Şeffaf iletişim ağı

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, yaptığı açıklamada, “Öteden beri çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza, kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar hazırlıyor, kariyerleri boyunca sürekli kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz. Özgür düşünce ortamının ve çalışan memnuniyetinin insan kaynakları süreçlerimizi pozitif bağlamda güncellemeye katkısını gördükçe seviniyoruz. Çalışanlarımızın ‘İyi ki buradayım’ dedikleri bir iş ortamına sahip olmasını kıymetli buluyoruz. Özgün uygulamalar geliştirmek her zaman önceliğimiz olacak” dedi.

Kuveyt Türk’te ortalama çalışma süresinin 7 yıl olduğunu açıklayan Aslan Demir, “Ortalama çalışma süresinin artmasında, birçok faktörün yanı sıra çalışanlarımızın kendilerini ifade edebilmesi önemli bir etken. Çalışanlarımızın fikir, öneri, şikâyet şeklinde bize ilettikleri tüm görüşlerini önemsediğimiz için çeşitli platformlar oluşturuyoruz. Bugüne kadar Önce Çalışan Meclisi, Çalışan Memnuniyeti Hattı, Arkadaşım İK, Gönüllü Denetçilik Hattı, Etik Bildirim Hattı, İyi ki Mobil uygulaması gibi bazı iç iletişim ağları oluşturduk. Buradaki amacımız iş arkadaşlarımızla şeffaflık ilkesi temelinde bir iletişimde bulunmak. Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak, gösterdikleri yüksek performansı devam ettirmelerine yardımcı olmak, süreçlerimizi geliştirmeye yönelik katkılarından dolayı teşekkür etmek bizim için oldukça kıymetli başlıklar” diye konuştu.